Ucrania: El nuevo plan de EEUU y Kiev de 20 puntos para poner fin a la guerra

Zelensky describió el documento punto por punto en una conferencia de prensa en Kiev, subrayando, sin embargo, que "no hay consenso con Estados Unidos sobre los territorios y la central eléctrica de Zaporiyia".

A continuación, una transcripción textual del acuerdo: 1. Se reafirmará la soberanía de Ucrania. El país se declara un Estado soberano, y todos los signatarios del acuerdo lo confirman con sus firmas.

2. Este documento constituye un acuerdo integral e incondicional de no agresión entre Rusia y Ucrania. Para mantener la paz a largo plazo, se establecerá un mecanismo para monitorear la línea de contacto mediante monitoreo espacial no tripulado, garantizando la notificación oportuna de violaciones.

3. Ucrania recibirá sólidas garantías de seguridad.

4. Las fuerzas armadas ucranianas se mantendrán en 800.000 hombres en tiempos de paz.

5. Estados Unidos, la OTAN y los Estados signatarios europeos proporcionarán a Ucrania garantías de seguridad conforme al Artículo 5.

6. Rusia formalizará una política de no agresión hacia Europa y Ucrania en todas las leyes y documentos necesarios exigidos en los documentos de ratificación.

7. Ucrania se convertirá en miembro de la UE en un plazo específico y disfrutará de un acceso privilegiado a corto plazo al mercado europeo.

8. Se prevé un sólido paquete de desarrollo para Ucrania, que se definirá en un acuerdo independiente sobre inversión y prosperidad futura.

9. Se establecerán diversos fondos para la recuperación de la economía ucraniana, la reconstrucción de las zonas y regiones afectadas y la atención de cuestiones humanitarias.

10. Ucrania acelerará el proceso de conclusión de un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos.

11. Ucrania confirma que seguirá siendo un Estado no nuclear.

12. La central nuclear de Zaporiyia será operada conjuntamente por tres países: Ucrania, Estados Unidos y Rusia (no hay consenso sobre este punto entre Washington y Kiev; sin embargo, Ucrania desearía una propiedad conjunta con los estadounidenses, excluyendo a Rusia).

13. Ambos países se comprometen a implementar programas educativos en las escuelas y en toda la sociedad que promuevan la comprensión y la tolerancia de las diferentes culturas y eliminen el racismo y los prejuicios. Ucrania aplicará las normas de la Unión Europea sobre tolerancia religiosa y protección de las lenguas minoritarias.

14. En las regiones de Donetsk, Lugansk, Zaporiyia y Jersón, la línea de despliegue de tropas a la fecha de este acuerdo se reconoce de facto como la línea de contacto. Rusia debe retirar sus tropas de las regiones de Dnipropetrovsk, Nikolaev, Sumy y Járkov para que este acuerdo entre en vigor.

Se desplegarán fuerzas internacionales a lo largo de la línea de contacto para supervisar el cumplimiento del acuerdo (como explicó Zelenski, Moscú quiere que Ucrania ceda Donetsk, mientras que Estados Unidos ofrece un compromiso: una zona económica libre. Para Kiev, esta última solo puede adoptarse mediante una aprobación parlamentaria especial o un referéndum).

15. Tras alcanzar acuerdos sobre territorios, tanto la Federación Rusa como Ucrania se comprometen a no modificarlos por la fuerza.

16. Rusia no impedirá que Ucrania utilice el río Dniéper y el mar Negro con fines comerciales.

17. Se establecerá un comité humanitario para resolver las cuestiones pendientes: todos los prisioneros de guerra restantes serán intercambiados sobre la base de un "todo por todos"; todos los civiles y rehenes detenidos, incluidos los niños, serán devueltos.

18. Ucrania debe celebrar elecciones lo antes posible tras la firma del acuerdo.

19. Este acuerdo es jurídicamente vinculante. Su implementación será supervisada y garantizada por un Consejo de Paz presidido por Trump. Ucrania, Europa, la OTAN, Rusia y Estados Unidos participarán en este mecanismo. Las violaciones resultarán en sanciones.

20. Una vez que todas las partes acuerden este pacto, entrará en vigor de inmediato un alto el fuego integral. (ANSA).