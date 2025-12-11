Ucrania.- El OIEA alerta de que la "persistente inestabilidad" por la invasión rusa "pone a prueba la seguridad nuclear"

MADRID, 11 Dic. 2025 (Europa Press)

El Organismo Internacional para la Energía Atómica (OIEA) ha alertado este jueves de que la "persistente inestabilidad" en la red eléctrica de Ucrania a causa de la invasión rusa "pone a prueba la seguridad nuclear", con un nuevo corte de suministro en la central nuclear de Zaporiyia durante la jornada del 6 de diciembre, el undécimo desde el estallido de la guerra.

"La persistente inestabilidad en la red eléctrica de Ucrania continúa poniendo a prueba la seguridad nuclear durante el conflicto, causando en ocasiones interrupciones en la disponibilidad de energía externa para las principales instalaciones nucleares del país", ha dicho el director general del OIEA, Rafael Grossi, quien ha especificado que el reciente corte en la central de Zaporiyia, la más grande de Europa, duró "cerca de media hora".

Así, ha explicado que las dos líneas de suministro externo con las que cuenta la central quedaron "desconectadas durante 20 minutos", al tiempo que ha subrayado que durante ese periodo "todos los generadores diésel de emergencia en el lugar empezaron automáticamente a generar la electricidad que necesita la planta para operar las bombas de agua usadas para enfriar el reactor y otras funciones esenciales de seguridad nuclear".

Grossi ha manifestado que "si bien el sistema de respaldo de emergencia funcionó, las repetidas pérdidas de suministro externo incrementan la presión operativa y resaltan la importancia de mantener una fuente externa de confianza". La línea Ferosplavna-1 fue reconectada tras 29 minutos, mientras que la principal, la línea Dniprovska, fue restaurada nueve horas después.

Por otra parte, el OIEA ha destacado que durante el 6 de diciembre también se vieron afectados los suministros energéticos de otras tres centrales nucleares, provocando una reducción de operaciones en varios de sus reactores.

"Estas interrupciones han provocado fluctuaciones en la producción de energía, desconexiones temporales y cortes forzados en algunas unidades. En varios casos, las unidades se desconectaron o se operaron a capacidad reducida para mantener el equilibrio de la red y evitar daños en los equipos tras activaciones repentinas de la protección", ha explicado Grossi.

En términos de seguridad nuclear, la frágil situación de la red y la energía sigue siendo uno de los mayores desafíos", ha apuntado. "Como se establece claramente en los Siete Pilares Indispensables para garantizar la seguridad nuclear durante un conflicto armado, debe haber un suministro eléctrico externo seguro desde la red para todas las centrales nucleares. Con demasiada frecuencia, esto dista mucho de la realidad que nuestros expertos observan sobre el terreno", ha zanjado.