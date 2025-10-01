Ucrania.- El OIEA descarta "peligro inminente" en la central de Zaporiyia pese a su prolongada desconexión de la red

MADRID, 1 Oct. 2025 (Europa Press) -

El Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) ha afirmado que no existe "peligro inminente" de accidente en la central nuclear de Zaporiyia, ya que los generadores propios mantienen el suministro eléctrico tras más de una semana de desconexión de la red general.

La central, considerada la mayor planta nuclear de Europa, se quedó sin suministro externo el 23 de septiembre, por décima vez desde que Rusia lanzó su ofensiva militar sobre Ucrania en febrero de 2022.

El director general del OIEA, Rafael Grossi, ha advertido en un comunicado de que este incidente ya es, "de lejos", el corte más duradero en tres años y medio de conflicto y ha confirmado contactos "constantes" con todas las partes para tratar de restablecer cuanto antes el suministro y que las instalaciones sean plenamente seguras.

"Aunque la planta funciona gracias a sus generadores diésel de emergencia, la última línea de defensa, y no hay un peligro inmediato mientras sigan funcionado, claramente no es una situación sostenible en términos de seguridad", ha subrayado Grossi, en un comunicado en el que también ha apuntado que "ninguna de las partes se beneficiaría de un accidente nuclear".

Las autoridades ucranianas y rusas suelen cruzarse reproches sobre ataques en las inmediaciones de estas instalaciones, donde hay de forma permanente un equipo de expertos del OIEA. El corte actual deriva precisamente de los daños sufridos en la última línea de suministro como resultado de la actividad militar a apenas 1,5 kilómetros de la central.

Grossi ha instado a todas las partes a facilitar las "reparaciones esenciales" requeridas.