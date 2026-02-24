Ucrania: El orgullo de Zelensky desde el búnker: "Nunca pensé en rendirme"

A cuatro años del inicio de la invasión de las tropas rusas, Volodymyr Zelensky publica un video en el que se le ve recorriendo los estrechos pasillos de un búnker: el mismo en el que él y su equipo se refugiaron en las primeras semanas de guerra, coordinando el país agredido, asegura el presidente ucraniano.

Por aquellos días, según varios medios occidentales, el Kremlin quería eliminar a Zelensky en un raid de sus fuerzas especiales y reemplazarlo con un gobierno títere.

El video -probablemente el primero que muestra el búnker bajo la oficina presidencial ucraniana- comienza con la imagen de un pequeño cartel que dice: "Oficina del presidente de Ucrania", escrito en cirílico en la pared de un túnel. Un momento después, Zelensky aparece detrás de un escritorio.

Detrás de él hay una bandera ucraniana amarilla y azul.

"Esta oficina, esta pequeña habitación en el búnker de la calle Bankova, es donde tuve mis primeras conversaciones con los líderes mundiales al inicio de la guerra", declara. Luego señala que rechazó una propuesta de Joe Biden para abandonar Ucrania, respondiendo al entonces presidente estadounidense que necesitaba "municiones, no un pasaje".

Con este video de 19 minutos, el gobierno de Kiev busca promover su posición tanto ante la opinión pública interna como en la comunidad internacional.

El mensaje de Zelensky es que Moscú no está ganando la guerra, y lo lanza en medio de la terrible violencia que sigue devastando esta parte de Europa y durante las difíciles negociaciones con Rusia y Estados Unidos, centradas ahora en el futuro del Donbás invadido por las tropas rusas.

Esto ocurre también a pocos meses de un presunto escándalo de corrupción de US$100.000.000 que ha tenido repercusiones significativas en la política y el gobierno.

El mensaje de Zelensky probablemente también está dirigido al políticamente impredecible Donald Trump, a quien invitó a Kiev: "Solo al venir a Ucrania y ver con sus propios ojos nuestra vida y nuestra lucha, tocando de cerca a nuestro pueblo y la magnitud de este dolor, solo entonces se podrá entender de qué trata realmente esta guerra", dijo Zelensky mientras camina frente a un memorial en el centro de Kiev dedicado a los militares ucranianos caídos en combate.

El palacio presidencial ucraniano se encuentra en la calle Bankova y en la época soviética albergaba al partido comunista.

Es en esta área, en el corazón de la capital ucraniana, donde parece encontrarse el búnker subterráneo, posiblemente un refugio antiaéreo de la era soviética para el gobierno de Kiev, según la prensa internacional.

"Aquí estaban nuestro equipo, el gobierno, la coordinación diaria con el ejército, las llamadas, la búsqueda de soluciones: todo lo necesario para la supervivencia de Ucrania", dijo Zelensky, quien en el video también denunció las masacres de civiles y las atrocidades de las que son acusadas las tropas de invasión del Kremlin. (ANSA).