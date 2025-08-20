Ucrania.- El Papa, sobre el fin de la guerra en Ucrania: "Hay esperanza, pero todavía tenemos que rezar mucho"

MADRID, 20 Ago. 2025 (Europa Press) - El Papa León XIV ha señalado que hay "esperanza" para el fin del conflicto bélico en Ucrania, pero ha añadido que "todavía" hay que "trabajar mucho, rezar mucho y buscar realmente el camino a seguir, para encontrar la paz". "Hay esperanza, pero todavía tenemos que trabajar mucho, rezar mucho, y buscar realmente el camino a seguir, para encontrar la paz", ha asegurado el Pontífice en respecto a las negociaciones para el fin de la guerra en Ucrania. Así lo ha puesto de manifiesto en declaraciones a los periodistas a la salida de Villa Barberini, en Castel Gandolfo, antes de regresar al Vaticano. Según informa 'Vatican News', el Papa ha abandonado este martes su residencia de verano sobre las 21:00 horas. Una hora antes se había asomado al balcón para saludar a las personas que se habían congregado en la calle para esperar su salida. Posteriormente, se ha detenido a hablar con algunos creyentes que le saludaban. En cuanto a posibles conversaciones con algunos líderes mundiales, el Papa ha dicho que "alguien" le escucha "continuamente". "Rezamos y buscamos caminos para avanzar", ha añadido. Por otro lado, sobre su estancia en Castel Gandolfo, se ha mostrado "muy contento" con la acogida de la gente y ha agregado que estar en el lugar es "una gracia". Además, ha recordado su visita al santuario de la Virgen, "donde también estuvo el Papa San Juan Pablo II". Finalmente, a quienes le preguntaron por sus primeros 100 días de pontificado, el Papa les ha respondido que habían sido "una bendición de Dios". "Recibo tanto, creo tanto en las gracias del Señor y agradezco tanto esta acogida que he recibido, os doy las gracias a todos", ha concluido.