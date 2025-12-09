Ucrania.- El Papa y Zelenski apelan a la paz en su encuentro en Castel Gandolfo, el segundo en cinco meses

MADRID, 9 dic. 2025 (Europa Press)

El Papa ha recibido este martes en audiencia al presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, en Castel Gandolfo, una reunión en la que han apelado a la importancia de alcanzar la paz, con llamamientos al diálogo. Se trata del segundo encuentro que mantienen ambos líderes después del que tuvo lugar hace cinco meses, también en Castel Gandolfo.

En concreto, León XIV ha reiterado "la necesidad de continuar el diálogo", al tiempo que ha expresado su "urgente deseo de que las iniciativas diplomáticas en curso puedan conducir a una paz justa y duradera", como ha indicado la Santa Sede en un comunicado.

Como hace cinco meses, el encuentro ha girado en torno a la guerra de Ucrania, con especial énfasis en los prisioneros de guerra y en la necesidad de garantizar el regreso de los niños ucranianos a sus familias, como ha precisado el Vaticano.

Tras la reunión, Zelenski ha mantenido un breve encuentro con los periodistas, a quienes ha manifestado su "gratitud" por la audiencia y ha destacado el "apoyo" del Pontífice, especialmente en lo que respecta al retorno de los niños ucranianos, que ha calificado de "cuestión muy importante".

También ha agradecido al Papa "sus constantes oraciones por Ucrania y el pueblo ucraniano, así como sus llamamientos a una paz justa", como han añadido desde el Ejecutivo ucraniano, que indica que el presidente ha invitado a León XIV a realizar una visita apostólica al país.

Asimismo, Zelenski ha informado al Papa sobre las gestiones diplomáticas con Estados Unidos para lograr la paz y ha instado al pontífice a "seguir apoyando los esfuerzos coordinados de paz", al tiempo que ha agradecido el apoyo mostrado a los jóvenes ucranianos, además de la "continua asistencia humanitaria" y la "disposición a ampliar las misiones humanitarias, incluso en las regiones más afectadas".

En su encuentro de hace cinco meses, el Papa expresó su dolor por las víctimas de la guerra y aseguró al pueblo de Ucrania que continuaba rezando por ellos.