Ucrania: el Parlamento italiano aprueba la resolución de armas para Kiev

En la Cámara de Diputados, dos diputados de la Liga Norte votaron en contra, mientras que en el Senado, otro diputado de esa misma fuerza integrante del gobierno, Claudio Borghi, se abstuvo.

Las primeras señales de tensión sobre el tema se produjeron cuando, durante la sesión informativa del ministro de Defensa, Guido Crosetto, la Liga Norte —con sus ministros, subsecretarios y varios diputados— estuvo ausente. Incluso durante varios pasajes del discurso del funcionario, los diputados de la Liga Norte no se levantaron para aplaudir.

Y justo al final de su discurso, Crosetto comentó: "el espíritu con el que Italia ha ayudado a Ucrania hasta ahora ha sido impedir que quienes quieren destruir y someter a la población ucraniana lo hagan. Algunos de ustedes se avergonzarán de esto, pero yo estoy orgulloso". Mientras tanto, en la Piazza Montecitorio, se desplegaba una pancarta que decía: "suficiente financiación para armas en Kiev".

Al menos una parte de la Liga ha dejado claro su descontento con la aprobación del nuevo decreto, que pretende garantizar el suministro militar y civil a Ucrania hasta el 31 de diciembre. El decreto no difiere sustancialmente del texto de Mario Draghi de 2022, que posteriormente se prorrogó sin cambios durante los dos años siguientes.

Probablemente por esta razón el ministro aclaró en el Senado, sin referencias específicas: "lo que no entiendo es que lo ataquen partidos e individuos que fueron los primeros en votar el decreto sobre Ucrania. Porque parece que alguien lo ha olvidado: lo que se está votando de nuevo ahora fue abordado por primera vez por otro gobierno, por otra mayoría, por otros partidos", afirmó y se mostró convencido de que "apoyar a Kiev no significa querer prolongar el conflicto; significa evitar que el fin de las hostilidades se convierta en una paz aparente y frágil". (ANSA).