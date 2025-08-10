Ucrania: El tecnócrata que trasforma ideas Putin en acción

A pesar de esto, Serguei Kiriyenko, hoy de 62 años, logró no solo abrirse camino en el entorno de Vladimir Putin, sino afirmarse como una figura clave que permitió fortalecer el control del líder del Kremlin sobre Rusia tras la invasión de Ucrania, transformando las ideas del líder ruso en acciones.

Tecnócrata calmado y dedicado a un estilo de vida saludable (es cinturón negro de sexto grado en el arte marcial japonés aikido), Kiriyenko se convirtió en un fiel aliado de Putin, a pesar del modesto título de vicejefe de gabinete. Pero, como informó el diario The New York Times, en los últimos tres años manejó todos los aspectos políticos de la guerra en Ucrania.

Lo hizo sofocando la oposición interna, extendiendo el control del Kremlin sobre internet, introduciendo la narrativa de Putin en las escuelas y moldeando la propaganda en la Ucrania ocupada.

También se hizo un nombre como enviado del Kremlin en la "Rusia ocupada" (los territorios ucranianos reclamados por Moscú). En este papel, planeó los referendos de 2022 organizados para llamar a la población a pronunciarse sobre la anexión de dichos territorios a la Federación Rusa. Y en los últimos meses se comprometió a reintegrar a los veteranos de guerra ucranianos en la vida civil y trabajó para convencer a los rusos de usar una aplicación de mensajería afiliada al Estado en lugar de las occidentales.

Imponiéndose como el máximo experto en propaganda interna, si Putin llega a un acuerdo con Donald Trump en Alaska, es probable que le corresponda a Kiriyenko presentar al gran público cualquier compromiso como una victoria.

Su poder, relató The New York Times, se basa principalmente en su relación con Yuri Kovalchuk, uno de los amigos más cercanos de Putin. Ambos se conocieron cuando Kiriyenko trabajaba en la empresa nuclear estatal Rosatom, y fue Kovalchuk quien convenció a Putin de llevarlo al Kremlin.

Una apuesta que hasta ahora ha recompensado al zar. Quien fue considerado un reformador prooccidental se ha convertido primero en el arquitecto de su sistema autoritario y ahora en uno de los principales promotores de la guerra contra Ucrania.

