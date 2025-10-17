Ucrania: El TPI recuerda a Hungría que debería arrestar a Putin si acude a la cumbre con Trump en Budapest

MADRID, 17 Oct. 2025 (Europa Press) -

El Tribunal Penal Internacional (TPI) ha recordado este viernes al Gobierno de Hungría que debería detener al presidente de Rusia, Vladimir Putin, en caso de que acuda a la anunciada cumbre en Budapest con su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, al hilo de la orden de arresto emitida por la corte contra él por supuestos crímenes de guerra en el marco de la invasión de Ucrania.

Un portavoz del TPI ha indicado en declaraciones a Europa Press que la decisión de Hungría de abandonar el tribunal, anunciada en abril en medio de una visita oficial del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu --sobre quien también pesa otra orden de arresto de la corte--, no impacta sobre su deber de arrestar al mandatario ruso.

"Retirarse del Estatuto de Roma es una decisión soberana, sujeta a las provisiones del artículo 127 de dicho estatuto. Una retirada se convierte en efectiva un año después del depósito del aviso de retirada ante el secretario general de Naciones Unidas, depositario de los tratados internacionales", ha explicado.

Así, ha hecho hincapié en que "una retirada no afecta en los procedimientos en marcha o en cualquier otro asunto que ya estuviera bajo consideración del tribunal antes de la fecha en la que la retirada se hizo efectiva", antes de insistir en que "el TPI depende de los Estados para aplicar sus decisiones".

"Esto no es solo una obligación legal ante el tribunal bajo el Estatuto de Roma, sino que es también una responsabilidad con el resto de Estados parte", ha sostenido el portavoz, que ha incidido en que "cuando los Estados tienen dudas sobre la cooperación con el tribunal, pueden consultar con la corte de manera oportuna y eficiente".

"Sin embargo, no les corresponde a los Estados determinar unilateralmente la solidez de las decisiones judiciales del tribunal", ha subrayado, al tiempo que ha reseñado que el artículo 119 del Estatuto de Roma contempla que "cualquier disputa sobre las funciones judiciales del tribunal deben ser resueltas por una decisión del tribunal".

Por ello, ha manifestado que "en caso de no cooperación, el tribunal podría formular una constatación e informar a la Asamblea de Estados parte para que adopte cualquier medida que considere apropiada" contra el país que no cumpla con sus obligaciones.

El portavoz del Ejecutivo húngaro, Gergely Gulyas, defendió la decisión de Budapest de abandonar el TPI y sostuvo que el organismo comenzó como una iniciativa "respetable" que habría adquirido tintes políticos, un argumento similar al empleado por Israel, que no es parte del Estatuto de Roma, para criticar las órdenes de arresto dictadas contra Netanyahu y su exministro de Defensa Yoav Gallant.

El TPI emitió en marzo de 2023 una orden de arresto contra Putin bajo la presunción de crimen de guerra por la deportación forzada de niños ucranianos desde zonas capturadas durante la guerra de Ucrania a territorio ruso, un caso por el que también dictó orden de arresto contra la comisaria presidencial de los derechos de la Infancia de la Federación de Rusia, Maria Alekseievna Lvova-Belova.

A pesar de ello, el mandatario ruso ha realizado desde entonces visitas a varios países firmantes del Estatuto de Roma sin ser detenido, incluida una el 8 de octubre a Tayikistán para reunirse con su homólogo tayiko, Emomali Rahmon.

Previamente, ya viajó en agosto de 2024 a Mongolia, también parte del TPI, igualmente sin que las autoridades procedieran a su detención.