Ucrania: En EEUU desaprueban gestión Trump en Ucrania

Una encuesta de The Wall Street Journal encontró que el 41% de los votantes registrados aprueba el manejo de la guerra por parte de Trump, mientras que el 51% lo desaprueba (sobre una muestra de 1500 votantes registrados del 16 al 20 de julio y tiene un margen de error del 2,5%).

Una encuesta de Pew de principios de agosto encontró que el 41% de los adultos dijo que confía en que Trump puede manejar la guerra, mientras que el 59% dijo que no estaban seguros (la encuesta de Pew tiene un margen de error del 1,8%).

Ambas encuestas, así como una encuesta de Fox News a mediados de julio, encontraron niveles crecientes de apoyo para que Estados Unidos brinde apoyo militar y financiero a Ucrania.

De acuerdo con la encuesta de The Wall Street Journal, por ejemplo, el 58% de los votantes registrados dijo que estaban a favor de que Estados Unidos envíe ayuda financiera adicional a Ucrania para apoyar su guerra contra las tropas invasoras rusas.

El 36% se opuso al envío de dinero y armas.

Un grupo de manifestantes se reunió hoy en Anchorage para expresarse contra la cumbre Trump-Putin, subrayando su escepticismo sobre si dará algún resultado.

En el caso de los ucranianos, están expresando preocupación y escepticismo antes de las conversaciones entre Trump y Putin.

El sentimiento abrumador de los funcionarios del gobierno, los soldados y los civiles es que no confían en el hecho de que la pareja se reunirá sin el presidente ucraniano Volodimir Zelensky.

Y por supuesto, no confían en absoluto en el presidente ruso, quien reunió a las tropas en la frontera en febrero de 2022 diciendo que eran ejercicios militares antes de lanzar su invasión que aún continúa.

Una amplia mayoría, asegura ABC News, dijo que no cree que renunciar a la tierra traiga paz. En cambio, piensan que Putin ofrecerá promesas y luego volverá por más tierra.

Los rusos, en cambio, expresaron esperanza y escepticismo sobre la cumbre Trump-Putin, diciendo que "debería haber una conexión entre Rusia y Estados Unidos".

Agregaron que es poco probable que la reunión cambie la guerra en Ucrania. Una mujer dijo que "le gustaría que todo esto terminara", pero agregó que no confía en la gente del otro lado.

