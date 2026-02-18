Ucrania: en Ginebra, aún sin acuerdo entre Rusia y Ucrania

En ese sentido, el presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, enfatizó que aún no se alcanzó un acuerdo sobre dos cuestiones clave: el control territorial y la gestión de la central nuclear de Zaporiyia, en la región ucraniana del mismo nombre, actualmente en manos rusas.

Sin embargo, algunos detalles sugieren que los ucranianos y los rusos, con la mediación de los enviados estadounidenses Steve Witkoff y Jared Kushner, abordaron varios temas específicos.

En primer lugar, las negociaciones, realizadas en el Hotel Intercontinental, duraron mucho más que las dos rondas celebradas en Abu Dabi entre finales de enero y principios de febrero: seis horas el martes y dos horas la mañana del miércoles.

La segunda sesión fue seguida por una reunión privada que el negociador jefe ruso, Vladimir Medinsky, afirmó haber mantenido con la parte ucraniana antes de dirigirse al aeropuerto para regresar a Moscú.

En segundo lugar, tras la sesión del martes, algunos países europeos también participaron informalmente, y la delegación ucraniana se reunió con los asesores de seguridad del Reino Unido, Francia, Alemania e Italia al margen de las negociaciones.

Esto se debe a que la participación europea en el proceso de paz, enfatizó Zelensky, es "indispensable".

Medios estatales rusos, entre otras cosas, informaron que tanto en el viaje de ida como en el de vuelta, el avión que transportaba a la delegación rusa atravesó Italia, lo que alargó significativamente el tiempo de viaje, porque Polonia y Alemania le negaron el uso de su espacio aéreo.

Según Zelensky, las partes llegaron a un acuerdo sobre "casi todos los asuntos" relacionados con la supervisión del futuro alto el fuego, un mecanismo que involucrará a Estados Unidos.

Sin embargo, Moscú reiteró que dicho alto el fuego solo puede ocurrir como consecuencia, y no como condición previa, de un acuerdo de paz.

Los rusos no son "idiotas" y, por lo tanto, no aceptarán "suspenderlo todo" con una tregua temporal y "quedarse de brazos cruzados viendo cómo el régimen de Kiev se arma", declaró la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Maria Zakharova, acusando en particular a los países europeos de querer "continuar la carnicería" al seguir suministrando armas a Ucrania.

Las negociaciones de Ginebra, según Zelensky, demostraron que existen posiciones divergentes en varios temas delicados.

Entre ellos, destacan el futuro estatus de la central eléctrica de Zaporiyia y el destino de los territorios del este de Ucrania, en gran parte ocupados y reclamados por Moscú.

En una entrevista con Axios publicada el martes, el presidente ucraniano declaró que el pueblo ucraniano rechazaría un acuerdo de paz que incluyera una retirada unilateral de las fuerzas de Kiev del Donbás.

El negociador jefe ucraniano, Rustem Umerov, secretario del Consejo de Seguridad Nacional, afirmó que las conversaciones fueron "sustanciales" y que "se aclararon varios asuntos".

Por su parte, el jefe de la delegación rusa, Medinsky, se mostró aún más reservado, al describir las conversaciones como "difíciles pero profesionales", y añadió que debería realizarse una nueva ronda en el futuro. (ANSA).