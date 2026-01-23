Ucrania: En la mesa con Putin, sobresale Gruenbaum, el empresario de Trump

El mes pasado, Gruenbaum participó en una videoconferencia sobre garantías de seguridad para Kiev con Witkoff, Kushner, Grynkewich, el secretario de Estado, Marco Rubio, y el secretario de Defensa, Pete Hegseth. Más recientemente asistió a la reunión de los "Voluntarios" en París. Pero su cartera no se limita a Ucrania.

En una foto de noviembre, Gruenbaum aparece sentado en un sillón durante una reunión con Benjamin Netanyahu, Witkoff y otros para discutir el plan de paz de Trump para Gaza. El mes pasado, se unió al Grupo de Trabajo sobre Gaza del presidente estadounidense como asesor principal y trabajó con Adam Hoffman, miembro del Departamento de Eficiencia Gubernamental, para desarrollar planes de ayuda humanitaria y reconstrucción posbélica en la Franja.

Oficialmente, su cargo actual es el de comisionado del Servicio Federal de Adquisiciones, una rama de la Administración de Servicios Generales, la agencia federal responsable de las adquisiciones y suministros gubernamentales. Trump también lo nombró recientemente asesor principal del recién creado Consejo de Paz, organismo que coordina la estrategia y las actividades operativas de las misiones diplomáticas estadounidenses para la resolución de conflictos globales.

Y antes de unirse a la administración Trump, trabajó en capital privado con grandes firmas como KKR & Co. y Moelis & Company. Como comisionado, fue elogiado por "revolucionar el proceso de adquisiciones federales con iniciativas ambiciosas e innovadoras", según un premio que recibió hace unos meses.

En julio, fue duramente criticado por solicitar al Departamento de Defensa, la NASA y otras seis agencias federales que elaboraran un informe detallado acerca de los contratos con SpaceX, de Elon Musk, que luego compartiría con la Casa Blanca.

En mayo, les tocó el turno a otras empresas, como Iron Bow, Peraton y ManTech International Corp. Al parecer, Gruenbaum solicitó información detallada sobre los gastos, desglosada por agencia, proyecto y categoría de servicio, así como los precios de los servicios.

En resumen, es un hombre que no se deja intimidar. No es difícil entender, por lo tanto, por qué Donald Trump decidió que se una a sus dos enviados de confianza para las difíciles negociaciones con el Kremlin. (ANSA).