Ucrania: En la mesa, los leales de Trump, Putin y Zelensky

La administración estadounidense estará representada por Steve Witkoff, nacido en 1957, criado en el distrito neoyorquino del Bronx en una familia judía de origen ruso. El es el hombre que Washington envía cuando necesita ojos frescos y palabras sin adornos.

Empresario exitoso, prestado a la diplomacia, fue asesor externo escuchado por varias administraciones antes de convertirse en enviado especial. También fue uno de los artífices del plan para Gaza.

Por parte de Estados Unidos, también estará Jared Kushner, empresario de 45 años, funcionario, político y yerno del presidente Donald Trump.

Putin, por su lado, enviará a uno de sus hombres clave, Kirill Dmitriev: nacido en 1975 en Kiev, pero formado en las universidades de Stanford y Harvard, es el jefe del fondo soberano ruso y una figura de máxima confianza del jefe del Kremlin, así como el enviado "no oficial" que todos escuchan con la mayor atención. Ha pasado años cortejando inversores extranjeros y ahora utiliza la misma habilidad para medir cada frase como un activo a hacer fructificar.

Finalmente, por parte de Ucrania, el jefe de la oficina presidencial, el general Kyrylo Budanov, apodado el hombre "sin sonrisa", ha reemplazado hace pocas semanas al ex brazo derecho de Zelensky, Andrey Yermak.

Nacido en 1986, se convirtió en uno de los generales más jóvenes de Ucrania a solo 35 años; meses antes de la invasión rusa, había predicho un ataque a gran escala. Viene de uno de los despachos más delicados en Kiev: el de jefe de las agencias de inteligencia y se ha construido una reputación legendaria en Ucrania con una serie de audaces operaciones contra Rusia.

Con él estará Rustem Umjerov, exministro de Defensa, hoy Secretario del Consejo de Seguridad y Defensa Nacional de Ucrania, nacido en 1982, el más joven de la reunión. (ANSA).