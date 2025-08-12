Ucrania: En Rusia ven positiva reunión de Alaska

El presidente ucraniano Volodimir Zelensky no ha sido invitado a la cumbre sobre la guerra en su tierra natal y los representantes de Europa también han sido excluidos, alimentando los peores temores de Kiev de que su futuro pueda decidirse sin su aporte.

Los medios de comunicación y la élite política de Moscú han elogiado la elección del lugar, un territorio que Estados Unidos compró al entonces Imperio ruso hace 158 años, enmarcándolo como un recordatorio de que Estados Unidos y Rusia están geográficamente cerca el uno del otro y sugiriendo que podría fortalecer las relaciones entre las dos naciones.

"Rusia y Estados Unidos son vecinos cercanos, que se limitan entre sí", dijo el asistente de Putin en asuntos exteriores, Yuri Ushakov, en un mensaje de audio compartido por el Kremlin en Telegram la semana pasada.

El ex embajador de Rusia en los Estados Unidos agregó que parecía "bastante lógico que nuestra delegación simplemente volara a través del Estrecho de Bering y que una cumbre tan importante y esperada de los líderes de los dos países se celebrara específicamente en Alaska".

Vladimir Dzhabarov, un senador ruso, también calificó la ubicación de "muy sabia", en una entrevista este martes con el canal de noticias estatal Russia24. Añadió que estaba "muy lejos de Ucrania" y "muy lejos, desafortunadamente, de Europa, que ahora es en gran medida hostil con nosotros".

Los comentaristas rusos también elogiaron la elección de Alaska.

Entre ellos se encuentra Alexander Bobrov, quien en un editorial para la emisora rusa controlada por el estado RT el lunes escribió que la cumbre es "más que una reunión entre dos líderes" y es un "regreso a la lógica del diálogo directo sin intermediarios".

La cumbre en Alaska, donde las iglesias ortodoxas rusas todavía salpican el paisaje y los nombres de lugares como Nikolaevsk y Voznesensk hablan de su historia compartida, podría ayudar a construir lazos a través del Estrecho de Bering, que separa los dos países, dijo Bobrov.

"La historia de Alaska comenzó como rusa, continuó como estadounidense, y ahora tiene la oportunidad de convertirse en un capítulo compartido, si ambas partes eligen verla como una oportunidad en lugar de una amenaza", agregó, refiriéndose a la venta de Alaska por parte de Rusia a los Estados Unidos en 1867 por US$7,2 millones para evitar perder el territorio ante Gran Bretaña y recaudar fondos.

El lugar exacto donde se celebrará la cumbre entre Trump y Putin todavía es un misterio. (ANSA).