Ucrania: En Sumy incursión rusa desde la frontera, civiles expulsados

Lo informa la agencia de noticias Ukrinform, citando al servicio de prensa de las Fuerzas Armadas en Kiev.

Ukrainska Pravda, citando a un portavoz del ejército ucraniano, añade que, tras la captura de Hrabovske por parte de los rusos, más de 50 civiles ucranianos fueron expulsados de la zona por la fuerza y "trasladados a territorio de la Federación Rusa".

El ejército ruso capturó a un grupo de soldados ucranianos en la región de Sumy, según informó la agencia de noticias rusa RIA Novosti tras hablar con agentes de seguridad.

"El enemigo sufrió pérdidas significativas en la zona de Vysoke, con 13 militares de la 119.ª Brigada de Defensa Territorial Separada de las Fuerzas Armadas de Ucrania capturados, incluido un comandante de compañía", informó la fuente de la agencia. (ANSA).