Ucrania: En Ucrania, "tregua por el hielo, Putin aceptó"

Donald Trump informa al mundo que recibió el "sí" de Vladimir Putin a su solicitud de un alto en las hostilidades en el terreno durante unos días. "Nunca han experimentado un frío como este", explicó el presidente estadounidense desde la Casa Blanca, y detalló que "le pidió personalmente" al líder del Kremlin esta tregua. "Accedió, y debo decirles que fue muy amable", añadió el magnate.

El anuncio de Trump no recibió confirmación inmediata de Moscú. "Es una declaración importante", fue la primera reacción del líder ucraniano, Volodimir Zelensky, que agradeció al presidente estadounidense en su cuenta de X, y enfatizó que "el suministro de energía es esencial para la vida" y que "las medidas de desescalada contribuyen al progreso real hacia el fin de la guerra".

De hecho, una pausa real en las agresiones solo podría ser conveniente para los ucranianos, sobre todo considerando los severos golpes infligidos recientemente por los rusos al sistema energético nacional, que Zelensky ha denunciado constantemente, y dado que, mientras tanto, el invierno general no solo es implacable, sino que también promete azotar la región con temperaturas aún más bajas.

El boletín meteorológico para los próximos días ya es alarmante con solo observarlo. Entre el 1 y el 3 de febrero se esperan temperaturas mínimas de entre -20 y -27 grados Celsius en zonas devastadas por la guerra, como las regiones de Donetsk y Járkov. Esta situación roza lo insostenible, especialmente en zonas donde los ataques de las fuerzas rusas provocaron cortes en el suministro de calefacción y electricidad a viviendas, escuelas y otros edificios públicos.

Y ello comienza en la propia capital, Kiev, donde incluso en las últimas horas, según Zelenski, "la situación era muy difícil", con intentos desesperados por restablecer el suministro básico allí y en otros lugares.

Antes del último anuncio de Trump, el mandatario ucraniano también había advertido a sus conciudadanos de las malas noticias que se avecinaban. "Los rusos preparan un nuevo ataque masivo", declaró, citando informes de inteligencia. Estas señales deben interpretarse —esta fue la esencia de su discurso— como una seria señal de alarma. "Estados Unidos, Europa y todos los aliados deben comprender ahora cómo esto desacreditaría las conversaciones diplomáticas" que se habían mantenido en los últimos días entre los enviados de Kiev, Moscú y Washington, advirtió Zelenski.

Casi simultáneamente, las fuerzas rusas embistieron de nuevo, con drones capaces de matar al menos a cuatro personas en las zonas meridionales de Zaporiyia y Krivói Rog.

Paralelamente, surgieron noticias sobre los acontecimientos diplomáticos en curso, desencadenados por las conversaciones trilaterales entre Rusia, Estados Unidos y Ucrania el fin de semana pasado en Abu Dabi.

El secretario estadounidense de Estado, Marco Rubio, avisó que la posible participación de Washington en la próxima ronda de conversaciones, programada para dentro de poco, no se confiará en persona a los dos enviados clave de Trump, Steve Witkoff y Jared Kushner.

Mientras tanto, el Kremlin, a través de su portavoz, Dmitri Peskov, expresó que no había recibido respuesta a la nueva invitación enviada a Zelenski para negociar con Putin en Moscú.

Por último, prosiguen los llamados de Kiev dirigidos a los aliados europeos para solicitar que mantengan el respaldo a la causa ucraniana, con el canciller Andriy Sybiha, quien se pronunció, en este sentido, con una video-intervencion en el Consejo de Asuntos Externos de Bruselas.

Una respuesta llegó con el anuncio de la decisión de incluir a Rusia en la lista negra antirreciclaje de la UE. "Esto incrementará los costos de transacción con los bancos rusos", explicó la Alta representante, Kaja Kallas, añadiendo que la medida "aumenta la presión" sobre Moscú. (ANSA).