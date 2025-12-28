Ucrania: Encuentro Trump-Zelensky en EE. UU.

Moscú participa en "largas conversaciones", pero, una vez más, "los Kinzhal y los Shahed" hablan por sí mismos.

En vísperas de su encuentro presencial con Trump, Zelensky describió el caos desatado por las fuerzas rusas durante la noche sobre Kiev: uno de los bombardeos más masivos de los últimos meses, con casi 500 drones y unos 40 misiles concentrados en diez horas.

Estos ataques revelan "la verdadera actitud de Vladimir Putin y su séquito: ningún deseo de terminar la guerra", acusó el líder ucraniano, antes de dirigirse a Florida, en una escala en Canadá para reunirse con el primer ministro Mark Carney y mantener una videollamada final con sus aliados europeos.

Pero Putin pronto reanudó sus amenazas, incluso dictando verbalmente los límites de las negociaciones.

"Si Kiev no quiere resolver el conflicto pacíficamente, llevaremos a cabo la operación por la fuerza", dijo, e instó a los ucranianos a "retirarse de los territorios" reclamados por Moscú.

Las repercusiones de los ataques rusos —dos muertos, decenas de heridos, más de 1.000.000 de familias sin electricidad ni calefacción, mientras Rusia se atribuía la conquista de las ciudades orientales de Myrnohrad y Hulyaipole— se extendieron mucho más allá de las fronteras de Ucrania. Varsovia respondió con aviones de combate y lideró la respuesta continental, denunciando los bombardeos "a pesar de la disposición de Zelenski a hacer concesiones".

Zelenski y los europeos volverán a conectar inmediatamente después de la reunión de Mar-a-Lago, para la cual Kiev "cuenta con todo nuestro apoyo", señaló el canciller alemán, Friedrich Merz.

Sin embargo, el líder ucraniano pide que el apoyo de la UE y Estados Unidos dé un salto cualitativo: más sólido, tanto en armamento como en recursos financieros.

El paquete de préstamos puente de la UE de 90.000 millones de euros acordado el 18 de diciembre también brindará apoyo, fundamental para la postura de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, quienes se comprometen a reafirmar "el objetivo de una paz justa y duradera que preserve la soberanía e integridad territorial de Ucrania" y su disposición a "seguir ejerciendo una fuerte presión sobre el Kremlin" y "acompañar a Kiev en su camino hacia la adhesión a la UE". (ANSA).