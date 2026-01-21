Ucrania enfrenta un duro invierno tras ataques rusos mientras esfuerzos de paz quedan opacados

KIEV, Ucrania (AP) — Aproximadamente 4.000 edificios en Kiev permanecieron sin calefacción el miércoles, y casi el 60% de la capital ucraniana estaba sin electricidad, informó el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy después de días de bombardeos rusos en la red eléctrica de Ucrania.

Con temperaturas cayendo hasta a 20 grados centígrados bajo cero (4 grados Fahrenheit bajo cero) en Kiev, Ucrania está experimentando uno de los inviernos más fríos en años, profundizando las dificultades casi cuatro años después de que Rusia lanzara su invasión a gran escala.

Los esfuerzos estadounidenses para detener los combates no han producido ningún avance, a pesar de que el presidente Donald Trump emitió una serie de plazos, aunque se esperaba que los esfuerzos continuaran.

El enviado norteamericano Steve Witkoff dijo a The Associated Press el miércoles que planea discutir propuestas de paz con el presidente ruso Vladímir Putin, así como mantener conversaciones con una delegación ucraniana.

"Necesitamos paz", afirmó Witkoff en el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza.

Pero con la disputa sobre Groenlandia eclipsando otros temas transatlánticos en Davos, las discusiones sobre la defensa de Ucrania parecían estar relegadas a un segundo plano.

Zelenskyy dijo la semana pasada que sus enviados intentarían finalizar con funcionarios estadounidenses documentos para un acuerdo de paz propuesto que se relacionan con garantías de seguridad posguerra y recuperación económica.

Agregó que Estados Unidos y Ucrania podrían firmar los documentos en Davos esta semana, pero el martes dijo que no viajaría a Suiza y se centrará en restaurar la electricidad en Ucrania.

El Gabinete de Ministros de Ucrania está asignando 2.560 millones de hryvnias (casi US$60 millones) de un fondo de reserva para comprar generadores, dijo la primera ministra Yuliia Svyrydenko el miércoles.

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, instó el miércoles a los jefes militares de la alianza de 32 naciones a presionar a sus gobiernos nacionales para que suministren sistemas de defensa aérea desesperadamente necesarios a Ucrania, ayudándola a defenderse de los ataques aéreos de Rusia.

"Por favor, usen su influencia para ayudar a sus líderes políticos a hacer aún más", dijo Rutte en un mensaje de video a los altos mandos mientras se reunían en la sede de la OTAN en Bruselas.

"Revisen profundamente sus reservas para ver qué más pueden dar a Ucrania, particularmente interceptores de defensa aérea. El momento realmente es ahora", expresó.

Rusia lanzó 97 drones y un misil balístico contra Ucrania durante la noche, indicó la fuerza aérea ucraniana.

En la región central de Dnipropetrovsk, los ataques mataron a un hombre de 77 años y a una mujer de 72 años, según Oleksandr Hanzha, jefe de la administración militar regional.

El Ministerio de Defensa de Rusia declaró que las defensas aéreas derribaron 75 drones ucranianos en varias regiones.

Los aeropuertos internacionales de Krasnodar, Sochi, Gelendzhik y Saratov suspendieron brevemente los vuelos durante la noche debido a los drones.

En Adygea, a más de 200 kilómetros (120 millas) de la frontera ucraniana, un dron ucraniano causó un incendio en un edificio de apartamentos que hirió a 11 personas, incluidos dos niños, según el gobernador Murat Kumpilov.

Lorne Cook contribuyó a esta nota desde Bruselas

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.