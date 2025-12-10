Ucrania envió a EE. UU. contrapropuesta de plan para terminar guerra con Rusia

Ucrania entregó a Estados Unidos una contrapropuesta al plan para poner fin a la guerra con Rusia, informaron a AFP el miércoles dos funcionarios ucranianos.

Kiev "ya envió" el borrador actualizado, declaró uno de ellos, pero sin entrar en detalles sobre su contenido.

Esta última versión "tiene en cuenta la visión ucraniana, es una proposición más avanzada para una solución adecuada a asuntos problemáticos", indicó un segundo funcionario ucraniano a la AFP.

"No divulgamos los detalles en espera de la reacción de la parte estadounidense", agregó.

La propuesta estadounidense inicial incluía ceder a Rusia territorios ucranianos que no ha conquistado. Esa versión fue considerada por Ucrania y sus aliados europeos como muy favorable a Moscú.

El presidente ucraniano Volodimir Zelenski confirmó el martes que el plan fue dividido en tres documentos: un acuerdo marco de 20 puntos, un documento sobre el asunto de las garantías de seguridad y otro sobre la reconstrucción de Ucrania tras la guerra.

Zelenski dijo que tuvo el miércoles una reunión virtual con el emisario y yerno de Donald Trump, Jared Kushner, el secretario estadounidense del Tesoro Scott Bessent y el presidente de la compañía BlackRock, Larry Fink, para discutir sobre la reconstrucción de Ucrania.

"Eso puede ser considerado como la primera reunión del grupo que trabajará sobre un documento referente a la reconstrucción y la recuperación económica de Ucrania", indicó Zelenski en un mensaje publicado en las redes sociales.

bur-ant/mda/eg/val