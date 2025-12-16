Ucrania.- Erdogan advierte de que los "ataques recíprocos" entre Rusia y Ucrania amenazan la seguridad en el mar Negro

MADRID, 16 Dic. 2025 (Europa Press) - El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, ha advertido de que los "ataques recíprocos" entre Rusia y Ucrania en el mar Negro "amenazan gravemente la seguridad" de la navegación, en medio del aumento de los ataques contra buques en su zona económica exclusiva. "Atacar buques mercantes y civiles no beneficiará a nadie", ha señalado el mandatario turco durante un encuentro con embajadores celebrado este martes en Ankara en el que ha reiterado que "advierte claramente a ambas partes sobre este asunto". Erdogan ha recordado también que Turquía ha logrado "resultados concretos en el ámbito humanitario" a través de su mediación para el intercambio de prisioneros o la apertura de corredores humanitarios, según ha recogido la agencia de noticias Anatolia. El mandatario ha asegurado además que gracias a la "aplicación rigurosa" de la Convención de Montreux --acuerdo internacional firmado en 1936 que permitió cerrar el paso de buques de guerra rusos por los estrechos de los Dardanelos y el Bósforo-- se pudo evitar que "la guerra se extendiera al mar Negro". Esto se produce después de que el Ministerio de Defensa turco anunciara en la víspera que sus sistemas derribaron un dron "fuera de control" en el mar Negro que se aproximaba hacia su espacio aéreo a fin de garantizar la seguridad tanto sus cazas como los de la OTAN. El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, denunció además el viernes en redes sociales que un buque civil amarrado en el puerto de Chornomorsk, ubicado en la provincia ucraniana de Odesa, se incendió después de un ataque con drones y misiles perpetrado por las tropas rusas que no dejó heridos. Según detallaron medios turcos, el buque civil dañado en cuestión era el Cenk-T, de propiedad turca y que operaba entre la ciudad de Karasu y la provincia de Odesa. De acuerdo con varias páginas de geolocalización marítima, la embarcación tiene bandera de Panamá. El Ministerio de Exteriores turco condenó los daños a la embarcación en un comunicado, asegurando que este tipo de incidentes demuestran "la validez" de sus preocupaciones con respecto a la seguridad marítima y la libertad de navegación. Ankara ya convocó a principios de mes a los representantes diplomáticos de Rusia y Ucrania para trasladar sus preocupaciones al respecto del aumento de los ataques recíprocos. "Estamos viendo una escalada muy seria en el conflicto entre Rusia y Ucrania", aseveró la viceministra de Exteriores turca, Ayse Berris Ekinci. En diciembre se registró un ataque con un dron contra el buque ruso 'Midvolga 2', a 80 millas náuticas (a unos 129 kilómetros) de la costa turca, mientras que a finales de noviembre otros dos petroleros --'Kairos' y 'Virat'-- sufrieron daños a 28 y 38 millas náuticas (45 y 31 kilómetros) de la costa turca, respectivamente. El presidente turco ya destacó entonces que este tipo de incidentes son "una escalada preocupante". "No podemos permitir aceptar estos ataques, bajo ninguna circunstancia, ya que amenazan la libertad de navegación, el medio ambiente y la vida en nuestra zona económica exclusiva", aseveró.