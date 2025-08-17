Ucrania: Escudo de europeos para Zelensky, todos por Trump

El mandatario ucraniano estará acompañado por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, el presidente francés Emmanuel Macron, el canciller alemán Friederich Merz, la primera ministra italiana Giorgia Meloni, el primer ministro finlandés Alexander Stubb y el primer ministro británico Keir Starmer, junto al secretario de la OTAN, Mark Rutte.

Una delegación europea de alto nivel sin precedentes para evitar la debacle del encuentro en el Despacho Oval de febrero pasado y para garantizar un futuro de paz no solo para Ucrania, sino para toda Europa.

Sin embargo, según informó Bild, en Washington podrían realizarse dos reuniones: una bilateral entre el presidente estadounidense y el ucraniano, y luego una ampliada con los líderes europeos.

Después de la cumbre en Alaska con el líder ruso, Vladimir Putin, Trump redujo drásticamente sus declaraciones públicas.

"Grandes progresos con Rusia, manténganse sintonizados", se limitó a escribir en su red social Truth durante el fin de semana que pasó jugando al golf en Virginia.

En cambio, hablaron sus más cercanos asesores, Steve Witkoff y Marco Rubio, quienes participaron junto a él en la cumbre con el presidente ruso en Anchorage.

El enviado especial aseguró que el líder del Kremlin aceptó proporcionar garantías sin precedentes, "sólidas", para la seguridad de Ucrania y Europa, una movida que, según él, podría representar un punto de inflexión en las negociaciones hacia la paz.

En particular, Witkoff mencionó un tipo de protección para Kiev similar al artículo 5 de la OTAN, que establece que un ataque armado contra un miembro de la Alianza Atlántica es considerado un ataque a todos los demás.

"Hemos llegado a un acuerdo según el cual Estados Unidos y otras naciones europeas podrían efectivamente ofrecer una formulación similar al Artículo 5", afirmó el enviado de Trump en una entrevista con la cadena CNN, explicando que podría ser la única alternativa a la adhesión de Ucrania a la OTAN, a la cual Putin se opone firmemente.

Zelensky se mostró satisfecho con este avance en las garantías de seguridad y agradeció a Estados Unidos por contribuir a alcanzar este objetivo.

Sin embargo, para el líder de Kiev, no es suficiente: "Es importante que Estados Unidos acepte colaborar con Europa para proporcionar garantías a Ucrania. Estamos muy agradecidos a Estados Unidos y al presidente por esta señal, que es importante para todos en Europa.

Se trata de un cambio significativo, pero no hay detalles sobre cómo funcionará y cuál será el papel de Estados Unidos, cuál será el papel de Europa, qué podrá hacer la UE", solicitó.

En cuanto a los territorios en la mira de Rusia, Witkoff reveló que Putin estaría dispuesto a hacer algunas concesiones sobre "cinco regiones" ucranianas, aunque no proporcionó más detalles.

Probablemente se refería a Donetsk, Lugansk, Jersón, Zaporiyia y Crimea, pero hay quienes piensan que hablaba de Sumy o Járkov en lugar de la península anexada por Moscú en 2014.

Zelensky, por su parte, insistió en que la "Constitución de Ucrania hace imposible ceder territorios o intercambiar territorios".

"Dado que la cuestión territorial es tan importante agregó debería ser discutida solo por los líderes de Ucrania y Rusia en el marco de la cumbre trilateral".

Una posición también compartida por el presidente francés, Emmanuel Macron, quien, sin embargo, propuso ampliar la trilateral a Europa.

De fondo, persiste la falta de un alto el fuego que Ucrania, el Viejo Continente y el mismo comandante en jefe esperaban obtener de la cumbre en la base militar en Alaska.

Para Marco Rubio, "sigue sobre la mesa".

Pero, explicó, "el objetivo principal es la paz, no una tregua".

El secretario de Estado norteamericano también advirtió que existe la posibilidad de que "esta guerra continúe, que la gente siga muriendo".

En este caso, tanto Estados Unidos como Europa están listos para imponer nuevas sanciones contra Rusia y sus aliados.

