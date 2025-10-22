Ucrania: Eslovaquia se abre a aprobar el nuevo paquete de sanciones de la UE contra Rusia

MADRID, 22 Oct. 2025 (Europa Press) -

El primer ministro eslovaco, Robert Fico, ha apuntado este miércoles al levantamiento del veto de Bratislava sobre el nuevo paquete de sanciones contra Rusia que la Unión Europea espera aprobar este jueves, una vez se hayan incluido en las conclusiones de la cumbre algunas de sus exigencias, entre ellas un control de los precios de la energía.

En sede parlamentaria, Fico --considerado junto al primer ministro húngaro, Viktor Orbán, uno de los aliados de Moscú en Europa-- ha explicado que si se incluyen sus demandas, "los más probable" es que informe a sus socios del bloque de que están de acuerdo con este nuevo paquete de sanciones, el decimonoveno ya.

Fico ha asegurado que nunca ha estado entre sus objetivos bloquear las sanciones a Rusia, pero ha afeado a la Unión Europea que haya adoptado una postura centrada únicamente en Ucrania en detrimento de "los problemas fundamentales de la economía y la población europeas", entre ellos la escalada de los precios de la energía.

El primer ministro eslovaco ha afirmado que si bien no tiene ningún problema con el contenido de estas sanciones --que apuntan hacia el gas licuado, la 'flota fantasma' rusa y las plataformas de criptomonedas--, ha lamentado que el tema principal en cada cumbre de la UE sea siempre Ucrania, recoge el diario 'Sme'.

Además del control del precio de la energía, Fico ha planteado la modificación de las normas de emisión y de los motores de combustión. La economía eslovaca está dominada por industrias de alto consumo energético, como la automovilística y la pesada y depende en gran medida de las importaciones rusas de gas y petróleo.

El Gobierno eslovaco ha advertido de que no puede renunciar a estas importaciones de energía rusa puesto que al hacerlo aumentaría aún más los precios.