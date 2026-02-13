Ucrania espera la aprobación final del acuerdo con el FMI en las próximas semanas

Por Marc Jones y Karin Strohecker

LONDRES, 13 feb (Reuters) - Ucrania espera que su nuevo programa de US$ 8.200 millones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) sea aprobado formalmente en unas semanas, según ha dicho a Reuters su responsable de deuda, un paso anunciado pero simbólico, con la guerra con Rusia a punto de entrar en su quinto año.

El acuerdo, que sustituirá al actual mecanismo del FMI por valor de US$ 15.600 millones, ayudará a Kiev a mantener la estabilidad económica y el gasto público frente a lo que se prevé que será un déficit presupuestario de casi US$ 140.000 millones en los próximos años.

En una entrevista con Reuters, el veterano responsable de gestión de la deuda de Ucrania, Yuri Butsa, dijo que la aprobación formal del dinero por parte del Consejo del FMI debería producirse muy pronto.

"Espero que sea cuestión de semanas", dijo Butsa durante una entrevista en Londres, donde asistía a varias reuniones. "Creo que febrero sigue siendo factible en términos de plazos".

El 24 de febrero se cumple el cuarto aniversario de la guerra. Desde la invasión de Moscú, Ucrania ha necesitado cientos de miles de millones de dólares de ayuda de los Gobiernos y las instituciones occidentales, así como una reestructuración de la deuda soberana de más de US$ 20.000 millones.

"Por ahora estamos esperando el nuevo programa del FMI, pero ya hemos acordado todas las cifras para este año y el próximo y lo cubriremos (el déficit presupuestario) con los compromisos existentes", dijo Butsa, elogiando también el nuevo préstamo de 90.000 millones de euros de la UE.

Dijo que no se dejaba llevar por los rumores sobre un posible alto el fuego negociado por Estados Unidos antes del aniversario de este mes.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, dijo el miércoles que Estados Unidos debía ejercer más presión sobre Rusia si quería que la guerra terminara antes del verano, y añadió que no estaba claro si Moscú asistiría a las conversaciones de paz mediadas por Estados Unidos la próxima semana.

"Tenemos que planificarlo todo con cautela, no podemos ser demasiado optimistas con ninguna noticia", dijo Butsa, explicando que un alto el fuego no acabaría con las presiones financieras de todos modos.

"La razón es que, incluso con un alto el fuego, creemos que debemos mantener un ejército fuerte y numeroso, y que seguiremos necesitando rearmarnos". (Información de Marc Jones; edición de Sharon Singleton; edición en español de Paula Villalba)