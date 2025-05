Ucrania está lista para reanudar negociaciones con Rusia, pero pide claridad sobre sus términos

KIEV, Ucrania (AP) — Ucrania está lista para reanudar las negociaciones de paz directas con Rusia en Estambul el lunes, dijo un alto asesor del presidente Volodymyr Zelenskyy, tras días de incertidumbre sobre si Kiev asistirá a una reunión propuesta por Moscú.

Pero los funcionarios ucranianos han insistido en que el Kremlin proporcione un memorando prometido en el que establezca su posición sobre el fin de la guerra de más de tres años, antes de que las dos delegaciones se sienten a negociar.

“Ucrania está lista para asistir a la próxima reunión, pero queremos participar en una discusión constructiva”, señaló Andrii Yermak en un comunicado publicado en el sitio web de la Oficina Presidencial de Ucrania el jueves por la noche.

“Esto significa que es importante recibir el borrador de Rusia. Hay tiempo suficiente: cuatro días son suficientes para preparar y enviar los documentos”, dijo Yermak.

Ucrania y sus aliados europeos han acusado repetidamente al Kremlin de retrasar los esfuerzos de paz, mientras intenta presionar la iniciativa de su ejército más grande en el campo de batalla y capturar más territorio ucraniano.

Los socios occidentales de Kiev, incluido Estados Unidos, están instando a Moscú a acceder a un cese del fuego incondicional, algo que Kiev ha aceptado mientras el Kremlin ha esperado condiciones que sean más a su gusto.

El principal diplomático de Ucrania, Andrii Sybiha, también dijo a los periodistas el viernes que Kiev está esperando que Rusia aclare sus propuestas antes de una próxima ronda de negociaciones.

“Queremos terminar esta guerra este año. Estamos interesados en establecer un cese del fuego, ya sea por 30 días, 50 días o 100 días. Ucrania está dispuesta a discutir esto directamente con Rusia”, afirmó Sybiha en una conferencia de prensa conjunta en Kiev con su homólogo turco, Hakan Fidan.

Sybiha y Fidan también dejaron abierta la posibilidad de una futura reunión entre los presidentes Zelenskyy y Vladímir Putin de Rusia, posiblemente también incluyendo al presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Fidan dijo que el impulso de paz en curso en Estambul podría "coronarse con" tal reunión.

El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo el viernes a los periodistas que una delegación rusa se dirigirá a Estambul y estará lista para participar en la segunda ronda de negociaciones el 2 de junio.

El ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, invitó públicamente a Ucrania el miércoles a mantener negociaciones directas con Moscú en esa fecha. En una declaración en video, Lavrov dijo que Rusia usaría la reunión del lunes para presentar un esquema de la posición de Moscú sobre "superar de manera confiable" lo que llama las causas fundamentales de la guerra.

Los funcionarios rusos han dicho durante semanas que tal documento está por llegar. Por su parte, el ministro de Defensa de Ucrania, Rustem Umerov, señaló el miércoles que Ucrania no se opone a más negociaciones directas con Rusia, pero que serían "vacías" si Moscú no aclarara sus términos. Umerov dijo que había entregado personalmente un documento que establece la posición de Ucrania al lado ruso. Delegaciones de bajo nivel de Rusia y Ucrania llevaron a cabo sus primeras negociaciones de paz directas en tres años en Estambul el 16 de mayo. Las discusiones, que duraron dos horas, no lograron un avance significativo, aunque ambas partes acordaron el mayor intercambio de prisioneros de la guerra. Se llevó a cabo el fin de semana pasado y liberó a 1000 cautivos de cada lado. Fidan expresó el viernes su creencia de que el intercambio exitoso ha "demostrado que las negociaciones pueden dar resultados concretos". "Hay dos caminos frente a nosotros. O cerramos los ojos a la continuación de la guerra, o alcanzamos una paz duradera para fin de año", dijo a los periodistas en Kiev. ___ Los periodistas de The Associated Press Hanna Arhirova e Illia Novikov en Kiev, Ucrania, y Suzan Fraser en Ankara, Turquía, contribuyeron a este despacho. ___ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.