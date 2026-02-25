Ucrania está planeando interrumpir el sistema energético húngaro, según el primer ministro

BUDAPEST, 25 feb (Reuters) -

El primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, acusó el miércoles a Ucrania de planear perturbar el sistema energético húngaro y ordenó el despliegue de soldados y equipos para proteger las infraestructuras críticas.

Esta acusación agrava aún más la disputa con Ucrania por el corte en el oleoducto Druzhba, que transporta crudo ruso a Hungría y Eslovaquia, países que culpan a Kiev por la prolongada interrupción del suministro a sus refinerías.

Kiev dice que la interrupción se debió a un ataque con drones rusos que alcanzó el equipo del oleoducto en el oeste de Ucrania. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Ucrania no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios sobre la acusación de Orbán el miércoles.

Orbán, en un vídeo publicado en su página de Facebook, reiteró que el cierre de Druzhba se debió a "razones políticas, no técnicas", y dijo que los informes de inteligencia apuntan a posibles nuevas interrupciones en el sistema energético de Hungría.

"Veo que Ucrania está preparando nuevas medidas para interrumpir el funcionamiento del sistema energético húngaro", dijo Orbán.

"Por lo tanto, he ordenado reforzar la protección de las infraestructuras energéticas críticas. Esto significa que desplegaremos los soldados y el equipo necesarios para repeler los ataques cerca de las instalaciones energéticas clave", añadió.

Hungría y Eslovaquia han mantenido sus vínculos con Moscú y han discrepado con sus socios de la Unión Europea en cuanto al apoyo militar a Ucrania en su lucha contra la invasión rusa.

El lunes, Hungría mantuvo su veto a las nuevas sanciones de la UE contra Rusia y a un enorme préstamo para Ucrania en un contexto de disputa sobre el suministro de petróleo.

Orbán ha presentado las próximas elecciones parlamentarias de Hungría, que se celebrarán el 12 de abril, como una elección clara entre "la guerra o la paz", y ha dicho que sus oponentes arrastrarían al país a la guerra que se libra en el país vecino Ucrania. (Información de Anita Komuves, reportaje adicional de Olena Harmash en Kiev, redacción de Jason Hovet, edición de Alexandra Hudson; edición en español de Paula Villalba)