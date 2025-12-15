Ucrania: Estados Unidos insiste con que Kiev debe dejar el Donbás a Moscú

"Debemos entender que el Donbás no es el objetivo final de (Vladimir) Putin. Si conquista el Donbás, la fortaleza caerá, y entonces, sin duda, procederá a conquistar toda Ucrania", afirmó hoy la alta representante de Política Exterior de la Unión Europea, Kaja Kallas.

"Y, como saben, si Ucrania cae, otras regiones también estarán en peligro. Lo sabemos por la historia, y debemos aprender de ella", añadió Kallas a su llegada al Consejo de Asuntos Exteriores, que se celebra hoy en Bruselas. "Si la membresía de la OTAN está descartada, entonces necesitamos ver qué garantías de seguridad concretas existen. No pueden ser documentos ni promesas. Deben ser tropas reales, capacidades reales, para que Ucrania pueda defenderse", completó la funcionaria.

Tres cuartas partes de los ucranianos se oponen al plan de paz estadounidense, que, entre otras cosas, exige la retirada de las tropas del Donbás, limita el tamaño del ejército ucraniano y no contiene garantías de seguridad específicas. Este es el resultado de una encuesta realizada por el Instituto Internacional de Sociología en Kiev entre el 26 de noviembre y el 13 de diciembre, según informó Ukrainska Pravda.

"El plan ruso o sigue siendo categóricamente inaceptable: el 75% de los ucranianos lo considera completamente inaceptable.

Solo el 17% de los ucranianos está preparado para esta versión.

Al mismo tiempo, el 72% de los ucranianos está dispuesto a aprobar el plan Europa-Ucrania", apunta el trabajo.

Todo Europa parece coincidir. "Los europeos están profundamente involucrados en estas conversaciones sobre la paz en Ucrania. Y también están influyendo en ellas", declaró el portavoz del gobierno alemán, Stefan Kornelius, en una rueda de prensa en Berlín, en relación con las negociaciones de paz en Ucrania, que se llevan a cabo en la capital alemana desde ayer.

Kornelius destacó explícitamente "el papel del E3, Polonia e Italia", que también son "decisivos".

El canciller Friedrich Merz también explicó que se espera que los líderes europeos del llamado "formato Washington" se reúnan con él en la Cancillería esta noche. La invitación a los estadounidenses, que han estado negociando la paz con los ucranianos desde ayer, "ha sido extendida", confirmó posteriormente.

En Ucrania, Rusia se encuentra "bajo control político, militar y económico. Su escaso avance en el frente le está costando a Ucrania una cantidad inconmensurable de vidas humanas, y es precisamente en este contexto que las conversaciones entre ucranianos, europeos y estadounidenses continúan hoy en Berlín", declaró el ministro de Asuntos Exteriores francés, Jean-Noel Barrot.

"Es también en este contexto que los europeos han decidido tomar las riendas de su destino, con decisiones muy importantes, empezando por la tomada el viernes, que implica privar a Rusia de sus activos rusos depositados en Europa, durante el tiempo que sea necesario, hasta que la Rusia de Vladimir Putin ponga fin a su guerra de agresión y pague reparaciones a Ucrania", añadió.

"El ritmo de las negociaciones de paz se ha acelerado, lo cual es positivo, y me complace enormemente que el proceso de adhesión de Ucrania a la Unión Europea desempeñe un papel crucial. Consideramos la adhesión de Ucrania a la UE como un pilar político de garantías de seguridad", dijo, a su vez, la comisaria de Ampliación de la UE, Marta Kos, al sumarse al Consejo de Asuntos Exteriores.

"Para avanzar, debemos continuar con las reformas, y lo estamos haciendo. La semana pasada, la Comisión Europea recibió importantes indicaciones de los Estados miembros, y podemos avanzar a nivel técnico en los grupos 1, 2 y 6 de las negociaciones de adhesión", añadió la eslovena y reiteró que "la única manera de garantizar la paz y la prosperidad en Ucrania es continuar con el proceso de adhesión". (ANSA).