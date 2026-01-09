Ucrania: "Estamos agotados, Putin quiere aplastarnos con frío y oscuridad"

Con 8 grados bajo cero, la gente en los patios se ha equipado como si fueran expertos carpinteros. "La última estrategia de Putin es mantenernos fríos, con las ventanas rotas, sin luz ni calefacción", dice a ANSA Daniil, ahogado por el sonido de una sierra eléctrica. Tres de sus vecinos han muerto en esta zona.

"Una de las víctimas era una anciana. Gritaba pidiendo ayuda al verse colgada del edificio destrozado, pero no sobrevivió. No pudimos ayudarla rápidamente", explica un agente, sacudiendo la cabeza mientras alguien afuera sirve comida caliente de una olla a la gente de la calle, que por el momento no puede regresar a casa. Frente a ellos se encuentra un edificio ennegrecido, con el centro destrozado, mientras que detrás, otro edificio de oficinas tiene todas las ventanas rotas.

El alcalde Vitaly Klitschko ha hecho un llamamiento a los residentes que puedan permitírselo a que abandonen temporalmente la ciudad en busca de lugares con fuentes de energía alternativas: "casi la mitad de los 6.000 edificios de apartamentos se encuentran actualmente sin calefacción debido a los daños causados por el ataque masivo de anoche", admitió.

Y algunos, también refiriéndose a Italia, señalan que una ofensiva aún más severa ha llegado a Lviv, alcanzada por el supermisil ruso Oreshnik. "El diálogo de Europa con Putin es otra cuestión. Estos cohetes son una clara amenaza para la Unión. Necesitamos presionar más a Moscú", dicen en el barrio de Darnitskiy, donde uno de los cohetes explotó en el cielo en el número 24 de la calle Sribnokilska, probablemente alcanzado por las defensas aéreas ucranianas.

Las ventanas quedaron destrozadas, algunos coches aparcados quedaron destruidos por la caída de los marcos de las ventanas y fragmentos de misiles cayeron en la nieve. "Eran casi las dos de la madrugada cuando empezaron los gritos tras las explosiones, con gente en las calles pidiendo ayuda", recuerda Karina, de 18 años, que vive con su novio. Al oír la alarma, se levantó de la cama con él y se refugió en un rincón lejos de la ventana.

Ahora la situación se está reanudando, y muchos se preparan para mantener los generadores en funcionamiento en la medida de lo posible: pronto, la aplicación del gobierno mostrará las franjas horarias exactas, y Karina espera no encontrarse con todas las cajas negras, las que indican el periodo de apagón programado.

Si todo va bien, durante al menos 4 horas al día, será necesario encender velas, lámparas de pilas o, para quienes puedan, equiparse con generadores.

En Dniprovskiy, también afectada, aún se percibe humo en el aire, ya que los daños han destruido y ennegrecido un edificio de 2 plantas, con coches envueltos en llamas. Los habitantes de Kiev vuelven a estar en alerta máxima: "no hay paz, estamos esperando la alarma, que llega a toda la ciudad", dice Olena, que se va a la cama con una mezcla de miedo y esperanza, y una sola pregunta: "para quién suena la sirena esta noche?". (ANSA).