Ucrania estará técnicamente preparada para incorporarse a la UE en 2027, según Zelenski

KIEV, 30 ene (Reuters) - Ucrania estará técnicamente preparada para adherirse a la Unión Europea en 2027, según ha dicho el presidente Volodímir Zelenski, quien ha añadido que garantizar una adhesión "por la vía rápida" al bloque es una parte importante de las garantías de seguridad tras el fin de la guerra con Rusia

"Técnicamente, estaremos listos en 2027", dijo Zelenski a los periodistas en unos comentarios publicados por su oficina el viernes, y añadió que, para finales de 2026, Ucrania habrá implementado los principales pasos necesarios para la adhesión

"Me gustaría que Ucrania recibiera un calendario claro", dijo, y añadió que su Gobierno estaba comprometido con las reformas necesarias (Información de Olena Harmash; edición de Daniel Flynn; edición en español de Paula Villalba)