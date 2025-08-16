Ucrania: Europa, adelante con las sanciones

Tras la cumbre de Alaska entre Donald Trump y Vladimir Putin sobre la guerra en Ucrania, la desconfianza sobre las verdaderas intenciones del Kremlin se mantiene intacta, a pesar de que en Bruselas se filtra un cauto optimismo sobre la continua aceleración de la guerra. En lugar de centrarse en la "no negociación" y el acuerdo fallido de Anchorage, prevalece el alivio de que Trump no haya optado por concesiones territoriales en lugar de Kiev. El nuevo compromiso de Estados Unidos con las garantías de seguridad para Ucrania se considera un punto de inflexión positivo, y el reto ahora es consolidar este avance antes de que se desvanezca, dado el precedente.

Pero para evaluar las verdaderas intenciones del presidente estadounidense, la reunión ya está programada para el lunes, cuando Volodimir Zelensky estará en la Casa Blanca y podría contar con la presencia de algunos líderes europeos (en persona y por videoconferencia).

Primero los hechos. Tras la sesión informativa de Trump y un breve intercambio interno entre los líderes de la UE y el Reino Unido, los líderes europeos emitieron una declaración conjunta reiterando el llamamiento a la participación de Volodímir Zelenski en las negociaciones. Ucrania necesita "garantías de seguridad férreas para defender eficazmente su soberanía e integridad territorial", enfatizaron, y acogieron con satisfacción la "declaración del presidente Trump de que Estados Unidos está dispuesto" a proporcionárselas. También rechazaron las sugerencias de limitar las fuerzas armadas ucranianas.

"Rusia no puede tener poder de veto sobre la ruta de Ucrania hacia la UE y la OTAN", advirtieron el presidente francés, Emmanuel Macron; la primera ministra italiana, Giorgia Meloni; la canciller alemana, Friedrich Merz; el primer ministro británico, Keir Starmer; el presidente finlandés, Alexander Stubb; el primer ministro polaco, Donald Tusk; el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa; y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

"Moscú no pondrá fin a la guerra hasta que se dé cuenta de que no puede continuar", bramó la Alta Representante de la UE, Kaja Kallas, confirmando que los Veintisiete ya están trabajando en un decimonoveno paquete de sanciones contra Rusia. Este paquete, según lo previsto, podría aprobarse a finales de agosto. "La seguridad europea no es negociable", reiteró Kallas, recordando que la verdadera causa de la guerra "es la política exterior imperialista de Rusia".

En cuanto a las garantías de seguridad, se está considerando un mecanismo similar al Artículo 5 de la OTAN, que, en caso de ataque a un miembro del Tratado, desencadenaría una respuesta de todos los participantes (aunque en el caso de Kiev, quedaría fuera de la Alianza Atlántica).

“Es importante que la propuesta italiana, la de un Artículo 5 bis al estilo de la OTAN para Ucrania, se haya convertido en un tema de la agenda”, enfatizó el ministro de Asuntos Exteriores, Antonio Tajani.

Mientras tanto, para revisar la cumbre de Alaska, Macron, Starmer y Merz convocarán una videoconferencia con la Coalición de la Voluntad, el grupo que coordina la asistencia a Kiev, que también incluirá a Costa y a von der Leyen.

Zelenski estará entonces en Washington el lunes. “Le gustaría que los líderes europeos estuvieran allí para apoyarlo, y parece que eso está a punto de suceder”, explicó un diplomático europeo. “Trump quiere actuar con rapidez y, preferiblemente, tener una reunión trilateral con Zelenski y Putin la próxima semana. Las sanciones volverán a la mesa si Putin no coopera”. Bruselas sigue sin estar segura de si se busca primero un alto el fuego en Ucrania o si se entablarán negociaciones de paz directamente. (ANSA).