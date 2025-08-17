Ucrania: Europa busca endurecer posición guerra Ucrania

Con un llamado a la "unidad transatlántica", se insta a Estados Unidos a clarificar las garantías de seguridad que está dispuesto a ofrecer a Kiev y se subraya la urgencia de alcanzar un alto el fuego, manteniendo la presión sobre Moscú y considerando nuevas sanciones si continúan las víctimas.

Visto desde Europa, en la vigilia de la cumbre en Washington, el foco se centra en idear un mecanismo similar al Artículo 5 de la OTAN, que establezca para Ucrania el principio de defensa colectiva, donde un ataque a uno desencadene la respuesta de todos, aunque la Alianza Atlántica no intervendría directamente.

"Ucrania debe ser un erizo de acero, indigesto para posibles invasores", afirmó la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

Durante una conferencia de prensa junto al presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, quien llegó sorpresivamente a Bruselas, explicó que se requieren garantías de seguridad tanto para ucranianos como para europeos, y aseguró que la Coalición de Voluntarios está lista para contribuir.

Poco después, von der Leyen y Zelensky se unieron a una videoconferencia de coordinación entre los líderes de la Coalición, en preparación para la reunión del líder ucraniano con el presidente estadounidense Donald Trump.

En este encuentro también participarán figuras como la italiana Giorgia Meloni, el francés Emmanuel Macron, el alemán Friedrich Merz y británico Keir Starmer, así como el secretario general de la OTAN, Mark Rutte.

La esperanza en Bruselas es que se logre acelerar un trilateral entre Trump, Zelensky y el presidente ruso, Vladimir Putin, "lo antes posible", como deseó von der Leyen, con Macron buscando incluir a más líderes europeos en la discusión.

"Es fundamental la unidad transatlántica para alcanzar una paz sostenible en Ucrania", recordó el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, al finalizar la videoconferencia.

"Si no se acuerda un alto el fuego, la UE y Estados Unidos deberán aumentar la presión sobre Rusia. El derecho soberano de Ucrania a definir sus condiciones de paz debe ser respetado".

Von der Leyen puntualizó que los aliados de Ucrania exigen sólidas garantías de seguridad y que no debe haber límites en las fuerzas armadas ucranianas ni vetos sobre su camino hacia la adhesión a la UE.

"Mientras continúe el derramamiento de sangre en Ucrania, Europa seguirá ejerciendo presión diplomática y, especialmente, económica sobre Rusia. Continuaremos fortaleciendo las sanciones.

Hasta ahora hemos adoptado 18 paquetes y estamos preparando el 19, que se presentará a principios de septiembre", destacó Von der Leyen.

"La primera garantía de seguridad para Ucrania es un ejército ucraniano fuerte", "sólido y robusto", reiteró Macron.

Los líderes de la Coalición ahora esperan escuchar de Trump cómo planea comprometerse para garantizar la seguridad de Ucrania, después de la apertura significativa surgida en el encuentro en Alaska con Putin.

"Nuestro objetivo es presentar un frente unido entre europeos y ucranianos", reiteró Macron. "Pediremos a Estados Unidos hasta qué punto están listos para unirse, dado que hemos puesto sobre la mesa garantías de seguridad". Se requerirá "firmeza con Rusia", advirtió, o cualquier tregua solo servirá para preparar "los conflictos de mañana".

Putin, subrayó, "no busca la paz, sino la capitulación de Ucrania". (ANSA).