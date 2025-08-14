Ucrania: "Europa del Este puede quedar más vulnerable"

El exministro de Asuntos Exteriores lituano Gabrielius Landsbergis está convencido de ello y advierte a Europa Occidental —donde, en su opinión, persiste una "sensibilidad diferente" hacia la amenaza que representa Moscú— contra la tentación de buscar una "zona gris" para alcanzar acuerdos con Vladimir Putin.

"Lo que me preocupa", declaró en una entrevista con ANSA, "es que, si hubiera un acuerdo en Alaska que favoreciera a Rusia sobre los territorios ocupados, en lugar de protestar y ofrecer apoyo a Ucrania en lugar de a Estados Unidos, Europa podría aceptarlo, ya que no sería un reconocimiento oficial de iure. El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ha hecho declaraciones en este sentido, y veo otras interpretaciones similares... Y me temo que hay una narrativa en marcha para allanar el camino".

En la práctica, se aceptaría "lo mínimo indispensable" para evitar lo peor. Esta es la lógica del apaciguamiento, que presagia múltiples consecuencias. Estados Unidos, en ese caso, perdería, por ejemplo, la confianza de Europa del Este en su papel como principal proveedor de seguridad.

"El control de facto de Rusia se ha expandido desde 2014 y se está acercando mucho a nuestros territorios", argumenta Landsbergis. "¿Y si se extendiera más? ¿Y si alcanzara algunas zonas actualmente bajo protección de la OTAN? ¿Persistiría la lógica 'de facto'? La duda se infiltraría, si no lo ha hecho ya, en países como el mío o vecinos, y sería muy difícil de erradicar", desliza.

Luego está la cuestión de los precedentes. "Si Putin sabe que puede contar con contacto directo con Trump, entonces podría decidir tomar el Báltico y luego decir: 'Ahora discutamos esta nueva realidad'. El propio Rutte puso el ejemplo del Báltico como territorio ocupado por la Unión Soviética, de facto y no de iure, y que posteriormente recuperó la independencia", afirma.

Como si dijera que bien está lo que bien acaba.

"Entonces, si solo fuera de facto, ¿seguiría estando bien hoy?

Estoy siendo irónico, pero es para explicar el riesgo de esta lógica", arremete el lituano.

En definitiva, persisten ciertas diferencias entre Europa Occidental —que no experimentó la ocupación soviética— y Europa Oriental. "Sabemos que el futuro de nuestros hijos depende de ello, y no es casualidad que ya estemos cerca de los objetivos de gasto acordados en la última cumbre de la OTAN", concluye Gabrielius Landsbergis. "España, en cambio, puede permitirse justo lo contrario", sentencia. (ANSA).