Ucrania: Europa, "La paz se logra con Kiev en la mesa"

“La paz solo puede lograrse con Kiev en la mesa, soberana e independiente en sus decisiones”, fue la advertencia emitida desde el Palacio Berlaymont, coincidiendo con el presidente ucraniano, quien, enfrascado en una serie de llamadas telefónicas con líderes de la UE antes de la cumbre de altos funcionarios convocada por el Reino Unido en presencia del vicepresidente estadounidense J.D. Vance, instó al primer ministro británico, Keir Starmer, a garantizar la “máxima coordinación” y “medidas claras”.

La progresiva presión diplomática del magnate sobre Moscú —en medio de amenazas de nuevas sanciones y un mayor despliegue de armas en Kiev— ha sido bien recibida por Europa, pero el temor al aislamiento y la desconfianza ante posibles concesiones unilaterales al zar siguen siendo altos.

Ursula von der Leyen lleva días trabajando en una línea común, con “contactos constantes” para reunir a la cúpula de la UE, con el apoyo de uno de sus funcionarios presentes en la cumbre británica. Si bien se mantiene el firme compromiso con Ucrania, los desacuerdos sobre el proceso de paz han resonado repetidamente entre los “dispuestos”, con Emmanuel Macron y Keir Starmer liderando la facción más audaz respecto al despliegue de tropas de paz, en contraste con la cautela del canciller alemán Friedrich Merz y la primera ministra Giorgia Meloni.

Los europeos “necesariamente” tendrán la palabra, porque “su seguridad” está en juego, reiteró el presidente del Elíseo tras un nuevo intercambio con Zelenski. Starmer y Merz puntualizaron la necesidad de trabajar “en un espíritu de unidad” y de “continuar” el camino emprendido en la coalición.

“El Kremlin reacciona cuando está bajo presión; ahora debemos aumentar la presión para lograr mejores resultados”, reitera el Palacio Berlaymont, manteniendo la línea roja de una paz que solo puede negociarse con el consentimiento de Kiev. Si alguna vez se debatieron intercambios territoriales, la contrapropuesta presentada por la UE y Ucrania en la cumbre de Kent al vicepresidente estadounidense J.D. Vance fue clara: cualquier transferencia territorial debe estar respaldada por sólidas garantías de seguridad, incluida la posibilidad de que Ucrania se una a la OTAN.

La estabilidad del frente europeo depende de estas medidas.

Para Kiev, el camino a seguir tras un alto el fuego incondicional incluye el fortalecimiento de sus fuerzas de defensa y un contingente de apoyo como piedra angular de las futuras garantías. Este plan, especialmente en lo que respecta al papel de los “dispuestos” como primera línea de protección, requiere la aprobación de Trump y Putin. (ANSA).