Ucrania: Europa lanza una estrategia anti-drones, ejercicios a gran escala

Para liderar la lucha contra las intrusiones que han causado estragos en aeropuertos, estadios y bases militares de toda la Unión, se establecerá un Centro Europeo dedicado a probar y certificar sistemas de defensa e interceptación.

La estrategia, presentada en Estrasburgo, también incluye un ejercicio civil y militar anual a gran escala en el que participan todos los Estados miembros.

El plan también incluye la creación de equipos de respuesta a emergencias antidrones que reforzarán la coordinación entre los Estados miembros. Cada Estado miembro deberá designar un coordinador nacional para la seguridad de los drones.

El plan se basa en cuatro pilares: preparación, detección, coordinación y defensa. Las redes 5G desempeñarán un papel clave, ya que, según la Comisión, pueden utilizarse como radares eficaces para interceptar dispositivos.

Un elemento clave del uso militar de los drones será también una alianza con Ucrania, para aprovechar la experiencia que este país ha adquirido en cuatro años de conflicto en la producción y defensa de drones en todo el continente.

Para los drones civiles, se introducirá la etiqueta "Dron de confianza de la UE", un distintivo que identificará los dispositivos seguros en el mercado, permitiendo a los ciudadanos elegir productos fiables.

Finalmente, para 2026 se introducirá el registro obligatorio para todos los drones de más de 100 gramos de peso, y la identificación remota directa se extenderá también a los drones más pequeños.

En el futuro, prácticamente, un dron ya no podrá despegar en ningún lugar de la UE sin el número de identificación del operador (ANSA).