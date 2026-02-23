Ucrania: Europa no es optimista sobre la paz en Ucrania

Y subrayó que Moscú "no habla en serio" y que la pregunta sigue siendo "a qué está dispuesta Rusia a renunciar".

"Las claras declaraciones de Hungría indican que no cambiará su postura sobre las sanciones de la UE contra Rusia hoy", enfatizó Kallas en respuesta a las preguntas de los periodistas. "Hoy se debatirá sobre el vigésimo paquete de sanciones" contra Moscú, "pero creo que no habrá avances hoy", apuntó luego.

La Alta Representante enfatizó la disposición de Bruselas a impulsar las nuevas medidas restrictivas, bloqueadas por el veto húngaro de Viktor Orbán.

"Hemos oído hablar de los problemas que Hungría está teniendo con las nuevas sanciones de la UE a Moscú, y no tienen ninguna relación con el vigésimo paquete de sanciones. Creo que no deberíamos vincular cuestiones que no tienen ninguna relación", destacó Kallas.

"Escucharemos a Budapest explicar las razones por las que bloquean el paquete y veremos si hay formas de superarlas", subrayó, informando de que ha hablado con algunos gobiernos que plantearán el tema en la mesa para convencer a quienes lo bloquean de que levanten su veto.

En Ucrania, "necesitamos un alto el fuego lo antes posible, pero también diálogo. No me importa quién se siente en la mesa de negociaciones, pero quiero que Europa esté presente. Por ahora, estamos ausentes, así que deberíamos tener a alguien, ya sea Kaja Kallas, Ursula von der Leyen, Antonio Costa, Emmanuel Macron o quien sea. Solo quiero que estemos presentes", enfatizó el ministro de Asuntos Exteriores de Luxemburgo, Xavier Bettel.

"Ahora mismo, están discutiendo el futuro del continente sin Europa en la mesa", declaró al margen del Consejo de Asuntos Exteriores.

"La situación en Irán es muy tensa; no necesitamos otra guerra en la región. Hemos insistido en una salida diplomática e incluso estamos dispuestos a contribuir: no se trata solo de cuestiones nucleares, sino también de la cuestión de los misiles balísticos y otras preocupaciones que tenemos sobre Irán", dijo también Kallas.

"Irán se encuentra en su punto más débil", reiteró.

"Necesitamos aprovechar este tiempo para encontrar una solución diplomática", sostuvo la Alta Representante de la UE. (ANSA).