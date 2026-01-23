Ucrania: Europa replica a Zelensky, Roma se muestra desilusionada

Pero también es cierto que la Unión tiene 27 cabezas, y tomar decisiones a menudo no es sencillo ni rápido. Y también es cierto, como señaló la Comisión, que hasta la fecha la UE ha destinado 200.000 euros a Kiev. En resumen, no han faltado sacrificios. Y no es casualidad que el viceprimer ministro y ministro de Asuntos Exteriores de Italia, Antonio Tajani, a pesar de ser un firme defensor de Ucrania, calificara sus palabras de "poco generosas" hacia Europa.

La primera ministra, Giorgia Meloni, expresó la misma decepción, pero con un tono más diplomático, diciendo que "lo sentía". En Bruselas, nadie pretende señalar al presidente ucraniano, especialmente en un momento tan delicado tanto en las negociaciones como sobre el terreno. Pero, como señaló Tajani, debe quedar claro para todos que "Europa ha garantizado la independencia de Ucrania y ha hecho todo lo posible para apoyarla política, financiera y militarmente".

“Se podría haber hecho más? Probablemente, pero quizás sea mejor que los propios europeos lo digan. "Creo que soy el primero en decir que Europa necesita despertar un poco...

después, en cuanto a Zelensky, también debo señalar que hemos hecho todo lo posible, y por eso quiero decir... una cosa es que lo digamos, así que estoy un poco decepcionado", observó Meloni.

La reacción de aquellos en el gobierno italiano que a menudo han discrepado con la ayuda a Kiev fue muy diferente.

"Zelenski debería firmar el acuerdo cuanto antes, porque está perdiendo hombres y territorio. Cuanto antes lo firme, mejor", lo interrumpió Matteo Salvini. "Zelenski solo quiere miles de millones y armas", atacó Roberto Vannacci, parlamentario europeo de la Liga.

El arrebato del líder de Kiev se produjo en vísperas de un mes que podría resultar decisivo para el equilibrio de poder en el conflicto. El jueves, los ministros de Asuntos Exteriores de la UE comenzarán a debatir el vigésimo paquete de sanciones contra Rusia. Sanciones económicas y contra la flota en la sombra de Moscú, en primer lugar.

El objetivo es aprobarlas antes del 24 de febrero, el cuarto aniversario de la guerra. Al mismo tiempo, la Comisión comienza a planificar la posguerra. En un documento redactado recientemente y enviado de forma informal (y discreta) a las 27 cancillerías, el ejecutivo de la UE prevé el despliegue de US$800.000 millones —incluyendo capital público y privado, préstamos y subvenciones— durante los próximos diez años para la reconstrucción de Ucrania.

Se necesitarán 500.000 millones solo para cubrir el déficit de Kiev, reconstruir viviendas y revitalizar las zonas devastadas por la guerra. "La reconstrucción representa una oportunidad única para construir una economía resiliente y digitalizada del futuro, posicionada entre los mercados de más rápido crecimiento del mundo", afirma el documento de 18 páginas, titulado "Hoja de Ruta para la Prosperidad de Ucrania: Una visión para Ucrania 2040".

Por supuesto, la paz siempre debe construirse primero. La UE mira con confianza las negociaciones de Abu Dabi, con la salvedad habitual: sobre la seguridad de Ucrania, que también es la de Europa, Bruselas también tendrá que negociar. Sin embargo, para los líderes de la UE, aún es demasiado pronto para hablar con Moscú. (ANSA).