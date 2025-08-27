Ucrania: Europa trabaja por menos vetos en política exterior

Pero para ganar mayor influencia en el tablero geopolítico, persiste la cuestión de las decisiones unánimes, una carga que se ha vuelto anacrónica.

En la reunión informal de Copenhague, programada para el viernes y el sábado, los 27 ministros de Asuntos Exteriores europeos debatirán diversas opciones para superar la lógica del veto.

Y quizás también para evitar terminar como herbívoros en un mundo de depredadores.

"El cambiante contexto global y los intereses europeos en juego nos exigen capacidad de acción: nuestra incapacidad para alcanzar un compromiso está socavando la relevancia global de la Unión Europea y, en última instancia, nuestra propia seguridad", señaló una fuente diplomática.

El asunto se está abordando en el apartado "Métodos de trabajo" del Consejo de Asuntos Exteriores al término de la reunión del sábado.

Los tratados ya prevén el uso de la votación por mayoría cualificada en ciertas cuestiones, como la imposición de sanciones.

La cuestión de cómo superar la unanimidad no es nueva, pero la intención es ir más allá de la fase "teórica" y llegar a soluciones concretas, aprovechando lo que los tratados ya permiten sin tener que reformarlos (un escenario actualmente improbable).

"Tenemos propuestas listas para ser discutidas con los ministros porque, obviamente, se necesitan resultados concretos", declaró un funcionario europeo a ANSA.

Según informes, un grupo de Estados miembros está a favor de este avance porque "si algunos países logran bloquear a otros, Europa se verá debilitada a largo plazo".

Alemania, por ejemplo, según se informó, preparó su propio documento —respaldado por varias capitales— que describe algunos posibles pasos a seguir.

Por ejemplo, está considerando emitir declaraciones a los 26 Estados miembros en lugar de esperar la aprobación de los 27, similar a lo que ya hicieron los líderes en el Consejo Europeo, para ser más oportunos.

"Muy a menudo, llegamos con demasiado poco y demasiado tarde", confesó otra fuente.

Naturalmente, las declaraciones del expremier italiano, Mario Draghi, en Rímini sobre Europa no pasaron desapercibidas en Bruselas, ni tampoco las de la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola.

No es ningún secreto que la UE ingresó en una fase de estancamiento político tras el impulso adquirido tras la invasión rusa de Ucrania.

Demasiadas medidas siguen estancadas por vetos cruzados.

Desde la liberación de los fondos del Fondo Europeo de Paz, retenidos por la negativa de Budapest, hasta la creciente dificultad para consensuar medidas restrictivas, ya sea contra Moscú o Tel Aviv.

Hungría, por ejemplo, sigue oponiéndose a las sanciones contra los colonos violentos en Cisjordania, ya adoptadas por el Reino Unido e incluso Estados Unidos -posteriormente revocadas por Donald Trump-.

Por supuesto, la votación por mayoría cualificada no es una varita mágica.

Basta con observar lo que está sucediendo en Gaza.

Dado que Israel violó la cláusula de derechos humanos establecida por el Consejo de Asociación -según lo establecido en el informe de la Comisión-, los 27 llevan meses debatiendo qué hacer.

La Alta Representante, Kaja Kallas, ni siquiera está considerando todas las opciones que requieren unanimidad, como suspender el acuerdo, porque serían inútiles.

La opción de congelar la financiación inicial del programa Horizonte (aproximadamente 70 millones de euros) se eligió para, al menos, enviar una señal: bastaría con una mayoría cualificada.

Pues bien, hasta ahora, ni siquiera eso se encontró.

Los ministros también debatirán eso en Copenhague.

