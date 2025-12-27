Ucrania: Expectativa internacional por la reunión Trump-Zelensky en Mar-a-Lago

La reunión, confirmada tanto por la Casa Blanca como por fuentes ucranianas, se produce tras semanas de intensas negociaciones y un diálogo diplomático continuo entre Washington y Kiev sobre los términos de una propuesta de paz que podría finalizar casi cuatro años de conflicto iniciado con la invasión rusa en febrero de 2022.

Zelensky llegó a Estados Unidos con la intención de discutir un marco de paz de 20 puntos, casi completado —"alrededor del 90% listo", según sus declaraciones— que busca establecer garantías de seguridad, compromisos económicos y una hoja de ruta para la reconstrucción de Ucrania, así como resolver disputas territoriales sobre regiones clave como Donbas y la central nuclear de Zaporizhzhia.

Trump ha adoptado un papel central en el proceso, subrayando que cualquier acuerdo no será efectivo sin su aprobación directa y reafirmando su posición como árbitro principal de cualquier resolución futura. "No hay nada hasta que yo lo apruebe", dijo Trump a la prensa, reflejando su enfoque personalista de la diplomacia presidencial y su estilo de negociación directa con líderes internacionales.

El viaje de Zelensky y la reunión de Mar-a-Lago se dan en un contexto de fuertes tensiones y presión militar. A pocos días de la reunión, Ucrania sufrió ataques con decenas de misiles y casi 500 drones en la región de Kiev, que provocaron daños a infraestructura civil y varias víctimas, un recordatorio del carácter persistente del conflicto y los retos de alcanzar un alto el fuego duradero.

En el plano diplomático, el plan de paz —revisado desde un borrador inicial de 28 puntos hacia un documento de 20 puntos— incluye propuestas como un pacto de no agresión jurídicamente vinculante, mecanismos de supervisión internacional y garantías de seguridad al estilo del Artículo 5 de la OTAN, así como aspectos económicos, educativos y de libre comercio. Sin embargo, las cuestiones de soberanía territorial y control de instalaciones críticas como Zaporizhzhia siguen sin resolverse, y es en gran parte lo que Zelensky pretende discutir con Trump en las próximas horas.

La administración estadounidense ha promovido activamente este proceso, aunque Europa ha expresado en otros foros su deseo de jugar un rol más activo en las negociaciones multilaterales.

A lo largo de 2025, líderes europeos se reunieron con Trump y Zelensky en diversos formatos para alinear posturas. Si bien Ucrania ha manifestado su disposición a debatir ajustes territoriales —como transformar zonas de conflicto en zonas desmilitarizadas supervisadas internacionalmente—, Rusia sigue exigiendo condiciones más duras, incluyendo el control total de Donetsk, una demanda que Kiev ha rechazado de plano. La postura de Moscú aún no ha sido respondida formalmente tras la presentación del plan revisado.

Zelensky ha señalado también que, de no lograr garantías de seguridad claras por parte de Estados Unidos, podría considerar someter aspectos del acuerdo a referendos populares en Ucrania, siempre que se logre un alto el fuego previo.

La reunión de este domingo es vista por analistas como un posible punto de inflexión diplomático de fin de año, en el que se evaluará si el impulso negociador iniciado por Washington puede traducirse en un acuerdo que detenga las hostilidades, o si las diferencias estratégicas entre las partes persistirán.

Sin embargo, la continuación de operaciones militares durante las negociaciones subraya la fragilidad del proceso de paz e incrementa la complejidad del desafío humanitario y estratégico que enfrenta Ucrania. (ANSA).