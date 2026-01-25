Ucrania: Expertos neutralizan la ojiva de un misil Iskander en Kiev

Según informa Ukrinform, la policía de Kiev difundió la noticia en Facebook.

Fragmentos de un misil Iskander-M con una ojiva de aproximadamente media tonelada, lanzado por los rusos durante la noche contra la capital, fueron encontrados cerca de edificios residenciales y una gasolinera en el distrito de Dnipro, lo que representaba una grave amenaza.

Especialistas, junto con ingenieros del Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania, aseguraron las municiones y, con equipo especial, las retiraron para su posterior neutralización en el vertedero.

Durante un ataque masivo contra Ucrania en la noche del 24 de enero, los rusos lanzaron más de 370 drones de ataque y 21 misiles de diversos tipos.

Las fuerzas de defensa aérea neutralizaron 15 misiles rusos y 357 drones (ANSA).