Ucrania: Expremier ucraniano, "antes la paz, luego garantías"
Yatseniuk: “Putin se ríe cuando nos ve hacer lo contrario”
LA NACION
Así lo declaró el ex primer ministro ucraniano Yevgeni Yatseniuk en una entrevista con la televisión estatal estonia.
El político enfatizó que las discusiones sobre las garantías de seguridad deben tener lugar ahora, pero sin omitir la importancia central de lograr la paz.
"Al ver que ocurre lo contrario, Putin sin duda se ríe.
Necesitamos centrarnos urgentemente en el objetivo principal: cómo obligar a Moscú a hacer concesiones y firmar un acuerdo de paz, y solo entonces hablaremos de cómo asegurar la implementación de ese acuerdo con garantías de seguridad", añadió Yatseniuk, reiterando que una tregua sería el punto de partida más lógico para encontrar una salida al conflicto.
(ANSA).
