Ucrania: Feroces ataques rusos, niños víctimas

Las defensas aéreas ucranianas derribaron o neutralizaron con sistemas de guerra electrónica un total de 88 vehículos aéreos no tripulados en todo el país. Misiles y drones rusos atacaron 25 puntos en las regiones de Donetsk, Járkov, Sumy, Dnipropetrovsk, Odesa y Kiev.

El jefe de gabinete del presidente ucraniano, Andriy Yermak, publicó un video emitido por Mocha de un vehículo blindado enemigo con dos banderas: rusa y estadounidense, según informa la prensa ucraniana. "Propagandistas rusos están mostrando un video de un vehículo militar ruso atacando con banderas rusas y estadounidenses", declaró Yermak. "Los rusos están utilizando símbolos estadounidenses en su guerra terrorista de agresión, caracterizada por la matanza de civiles", añadió: "Una arrogancia absoluta", disparó.

Al menos tres personas murieron en el ataque ruso contra Zaporiyia, en el sureste de Ucrania, anunció el jefe de la administración militar regional, Ivan Fedorov, en Telegram, según informa Ukrinform. "Ya hay 20 heridos tras el ataque ruso matutino contra Zaporiyia", escribió Fedorov, añadiendo que tres personas murieron. Entre los heridos, especificó, "hay un joven de 17 años".

Edificios residenciales e instalaciones comerciales resultaron dañados en el ataque. En tanto, el número de muertos por un ataque con drones lanzado anoche por las fuerzas rusas contra la ciudad de Járkov, en el este de Ucrania, asciende a cinco muertos y 18 heridos, según el alcalde Igor Terekhov, quien añadió que entre las víctimas se encontraba un joven de 16 años.

Ukrainska Pravda informa al respecto. Por su parte, el jefe de la administración militar regional, Oleg Synegubov, declaró que cinco personas están desaparecidas. Previamente, el alcalde había informado de tres muertos, incluido un niño pequeño.

Por su parte, las defensas aéreas rusas derribaron anoche 23 drones ucranianos en seis regiones del país, en la Crimea ocupada y sobre los mares de Azov y el mar Negro, según anunció el ministerio de Defensa del Kremlin en Telegram.

El mayor número de drones destruidos (ocho) fue interceptado en la región de Tambov.

"La maquinaria militar rusa sigue destruyendo vidas humanas a pesar de todo. Putin seguirá asesinando de forma descarada para seguir presionando a Ucrania y Europa y socavar los esfuerzos diplomáticos. Por eso esperamos con impaciencia ayuda para poner fin a las matanzas. Por eso se necesitan garantías de seguridad fiables. Por eso Rusia no debe recibir ninguna recompensa por esta guerra. La guerra debe terminar", enfatizó el presidente ucraniano, desde Washington, por las redes sociales.

"Y es Moscú quien debe decir 'basta'", concluyó. "Todos compartimos el firme deseo de poner fin a esta guerra de forma rápida y fiable", había escrito Zelensky en X a su llegada a Washington. "La paz debe ser duradera", continuó el líder de Kiev. (ANSA).