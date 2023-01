Ucrania fija su mirada en los cazas tras asegurarse el suministro de tanques

Por Tom Balmforth

KIEV, 25 ene (Reuters) - Ucrania pedir√° aviones de combate occidentales de cuarta generaci√≥n, como el F-16 estadounidense, tras asegurarse el suministro de carros de combate, seg√ļn dijo un asesor del ministro de Defensa ucraniano.

Ucrania recibió el miércoles un gran impulso para sus tropas cuando Alemania y Estados Unidos anunciaron sus planes de suministrar carros de combate pesados a Kiev, poniendo fin a semanas de estancamiento diplomático en torno a esta cuestión.

"El próximo gran obstáculo serán los aviones de combate", declaró a Reuters por teléfono Yuriy Sak, asesor del ministro de Defensa, Oleksiy Reznikov.

Las Fuerzas A√©reas ucranianas cuentan con una flota de viejos cazas de la era sovi√©tica que salieron de la cadena de montaje antes incluso de que Kiev declarara su independencia hace m√°s de 31 a√Īos. Los aviones de combate se utilizan para misiones de interceptaci√≥n y para atacar posiciones rusas.

"Si los conseguimos (los cazas occidentales), las ventajas en el campo de batalla serán inmensas (...) No se trata solo de F-16: aviones de cuarta generación, eso es lo que queremos", afirmó.

El apoyo militar occidental ha sido vital para Kiev y ha evolucionado con rapidez durante la guerra. Antes de la invasi√≥n, incluso la idea de suministrar ayuda letal a Ucrania era muy controvertida, pero desde entonces los suministros occidentales han hecho a√Īicos tab√ļ tras tab√ļ.

"No querían darnos artillería pesada, luego sí. No querían darnos sistemas HIMARS, pero lo hicieron. No querían darnos tanques, ahora nos los dan. Aparte de las armas nucleares, no queda nada que no nos den", afirmó Sak.

Ucrania, invadida por Rusia el pasado febrero, también ha manifestado su deseo de recibir misiles de largo alcance de Occidente.

Mosc√ļ reaccion√≥ con furia el mi√©rcoles despu√©s de que Alemania aprob√≥ la entrega a Ucrania de tanques Leopard 2, el caballo de batalla de los ej√©rcitos de toda Europa, en una decisi√≥n que sin duda reforzar√° el poder ofensivo de Kiev.

El viceconsejero de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jon Finer, dijo el jueves a la cadena MSNBC que Estados Unidos evaluar√° "de manera muy cuidadosa" con Kiev y sus aliados la idea de suministrar aviones de combate.

"No hemos descartado ning√ļn sistema espec√≠fico. Hemos intentado adaptar nuestra ayuda a la fase de combate en la que se encuentran los ucranianos", indic√≥. (Reporte adicional de Susan Heavey en Washington; editado en espa√Īol por Carlos Serrano)

