Ucrania firma con Suecia la compra de más de un centenar de cazas durante una visita de Zelenski

MADRID, 22 Oct. 2025 (Europa Press) -

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, y el primer ministro de Suecia, Ulf Kristersson, han firmado este miércoles un principio de acuerdo por el que el país nórdico se compromete a vender más de un centenar de cazas de combate Gripen a las autoridades ucranianas.

El acuerdo se ha hecho efectivo durante una visita de Zelenski a Suecia, desde donde el presidente de Ucrania ha celebrado este "capítulo completamente nuevo y verdaderamente significativo" en las relaciones bilaterales, cimentado en una mayor cooperación en el ámbito militar.

"Esperamos que el futuro contrato nos permita obtener al menos 100 de estos cazas", ha dicho Zelenski, en alusión a los aviones fabricados por la compañía aeroespacial Saab y que, en palabras de Kristersson, son "el mejor caza del mundo".

El compromiso contempla la entrega de hasta 150 de estas aeronaves.

Zelenski ha agradecido a Suecia la solidaridad para hacer frente a la invasión rusa y los avances para reforzar las capacidades de la Fuerza Aérea ucraniana, mientras que desde el punto de vista sueco representa una vía para contribuir no sólo a la seguridad de Ucrania, sino también a la del conjunto de Europa, según su primer ministro.

No obstante, Kristersson ha advertido de que no será una entrega inmediata, ya que las primeras entregas aún podrían tardar tres años.

En este sentido, el Gobierno prevé que sea "un viaje de entre diez o quince años" hasta completar los compromisos suscritos en una simbólica ceremonia este miércoles.

DESCARTA LA CESIÓN DE TERRITORIO UCRANIANO

Zelenski también ha reiterado que ningún plan de paz puede estar sujeto a la cesión de territorio ucraniano, ahondando así en el punto muerto en el que ha caído el conflicto, después de confirmarse que la fallida reunión entre Washington y Moscú responde al desinterés de la parte rusa por decretar un alto el fuego.

El presidente ucraniano ha asegurado que si bien están dispuestos a agotar todas las vías diplomáticas posibles, estas no pasan por ceder territorios "al agresor".

"Apoyamos el alto el fuego. Estamos dispuestos a la diplomacia, pero no con la condición de tener que irnos de ningún lado, o ceder al agresor nuestras tierras", ha advertido Zelenski, que ha vuelto también a exigir a sus socios más presión sobre un Vladimir Putin que se resiste a sentarse en la mesa de diálogo.

Una de estas medidas de presión trata sobre los activos rusos congelados en Europa y su uso para la reconstrucción de Ucrania, una cuestión que se tratará, ha dicho, este jueves en la cumbre de la Unión Europea, en Bruselas.

"Entendemos que no es una decisión fácil. Rusia hará todo lo posible para evitarlo", ha afirmado.