Ucrania: Florida pudo abrir puertas a una telefonema Zelensky-Putin

Si bien la reunión de Mar-a-Lago se presentó como un paso adelante en los esfuerzos de paz con Trump al mando, la fuente también describió cómo asegurar una llamada telefónica directa entre Zelensky y Putin sería una "victoria diplomática" para el presidente republicano.

"Si Putin hubiera participado en la llamada del domingo, este habría sido el mayor logro en la preparación de las conversaciones de paz y el primer paso real en el proceso de paz", declaró la fuente a Fox News.

"La única dificultad que tienen es que Putin se ha negado a hablar con Zelensky desde julio de 2020, cuando hablaron del escándalo de Wagner y el intento fallido de arrestar a los mercenarios rusos del grupo", explicó el informante, refiriéndose a una fallida operación de inteligencia ucraniana para atraer a combatientes de Wagner a Bielorrusia e interceptarlos en su camino de Minsk a Estambul.

"Posteriormente, Zelensky intentó repetidamente hablar con Putin, pero este se negó", enfatizó la fuente. "Hubo oportunidades de diálogo en agosto y septiembre de 2024, pero volvieron a fracasar cuando Ucrania invadió la región de Kursk", añadió.

Incluso antes de que la comunicación se interrumpiera por completo, las relaciones entre ambos líderes eran tensas, explicó la fuente: "Antes de ese momento, en 2020, las llamadas telefónicas entre Zelenski y Putin nunca habían sido amistosas, y siempre había tensión entre ellos. Durante las conversaciones, Putin siempre guardaba silencio, y Zelenski intentaba establecer una buena relación".

Según se informa, el líder ucraniano "siempre se comportaba con condescendencia con Putin y fingía estar de buen humor, casi como si estuviera actuando". "Hablaba mucho y leía sus notas, temiendo olvidar algo", describió la fuente. Y "cuando Putin guardaba silencio, Zelensky siempre preguntaba cortésmente: 'Qué opinas, Vladímir Vladímirovich?'", dijo. Pero el zar "nunca fue hablador", completó. (ANSA).