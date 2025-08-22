Ucrania: Francia, ofendida por declaraciones de Salvini

Lo reporta la prensa francesa, citando a una fuente diplomática. La embajadora fue convocada el jueves, ante estos comentarios, que "son contrarios al clima de confianza y a las relaciones históricas entre ambos países, así como a los recientes acontecimientos bilaterales que han puesto de relieve las fuertes convergencias entre ambos países, en particular en lo que respecta a su inquebrantable apoyo a Ucrania", declaró la fuente.

"'Taches al tram'. Ve si quieres. Ponte el casco, la chaqueta, el fusil, y vete a Ucrania", declaró el viceprimer ministro Salvini al margen de una visita en Via Bolla, Milán, en referencia a los comentarios de Macron y a la propuesta francesa de enviar tropas a Ucrania, utilizando la expresión milanesa que significa "toma el tranvía".

"Creo que Trump, con sus modales a veces aparentemente bruscos o poco convencionales, está logrando lo que todos los demás han fracasado: lograr que Putin y Zelenski vuelvan a la mesa de negociaciones. Algo que no ha sucedido en años", añadió.

"Entonces les corresponderá a ellos decidir dónde se reunirán. Los ejércitos europeos, el rearme europeo, las deudas comunes europeas para comprar misiles o diversos 'macrocrímenes' quedan sin duda anticuados. La reunión trilateral con Zelenski, Putin y Trump, no sé si realmente se celebrará en Budapest, en la casa del malvado Viktor Orbán, el soberanista Orbán, aliado de Salvini y Le Pen¯", enfatizó Salvini con ironía.

"Si la paz llega para quienes la izquierda considera malvados, entonces hay que quitarse el sombrero. Así que no molestemos a quienes trabajan por la paz. Los belicistas y los bombarderos deberían callarse", insistió.

Salvini cerró el debate sobre la posibilidad de enviar soldados italianos al frente ucraniano: "Rotundamente no. Macron puede ir si quiere, pero creo que es el único, porque ni siquiera un francés lo seguiría, ni siquiera un soldado italiano. Este es mi cargo como vicepresidente del Consejo de Ministros (de Italia), como ministro y como secretario de la Liga. Nuestros hijos no irán a combatir a Ucrania, eso seguro".

(ANSA).