Ucrania frenará las importaciones de gasóleo indio por sus lazos petroleros con Rusia, según un analista

KIEV, 15 sep (Reuters) - Ucrania restringirá a partir del 1 de octubre las importaciones de gasóleo procedente de India, país que compra una parte importante de su crudo a Rusia, según anunció el lunes la consultora energética ucraniana Enkorr.

Otra consultora, A-95, dijo a principios de mes que la pérdida de una refinería de petróleo ucraniana clave este verano había obligado a los comerciantes a compensar con importaciones, comprando gasóleo de. Incluso el Ministerio de Defensa ucraniano ha comprado parte del combustible indio, dado que cumplía las normas postsoviéticas.

Rusia ha estado atacando refinerías de petróleo e instalaciones de almacenamiento de combustible ucranianas con drones y misiles.

Enkorr afirma que los cuerpos de seguridad ucranianos han ordenado que todas las partidas de gasóleo indio importado se sometan a análisis de laboratorio para comprobar la presencia de componentes rusos.

Según Enkorr, Ucrania importó 119.000 toneladas de gasóleo indio en agosto, es decir, el 18% de las importaciones totales de gasóleo.

Antes de la guerra a gran escala con Rusia que comenzó en 2022, Ucrania importaba combustible diésel principalmente de Bielorrusia y Rusia para compensar la falta de producción nacional.

Desde 2022, importa principalmente de los países europeos occidentales.

A-95 dijo que en el primer semestre del año, las importaciones de combustible diésel cayeron un 13% interanual, hasta los 2,74 millones de toneladas métricas. (Información de Pavel Polityuk; edición de Sharon Singleton; edición en español de Paula Villalba)