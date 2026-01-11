Ucrania: frío y ataques, "en Kiev aún 1000 casas sin calefacción"

El Kyiv Independent afirmó que "la situación sigue siendo difícil", especialmente en las zonas de la ciudad al este del río Dnipro, donde "en las últimas 72 horas la electricidad estuvo disponible solo durante aproximadamente cinco horas en total", y la protección civil instaló tiendas en las calles para permitir que las personas se calienten, según los reporteros en el lugar.

En casi cuatro años de guerra, el ejército ruso dirigió sus ataques contra la red eléctrica ucraniana, dejando a la gente sin luz, agua y calefacción con bombardeos incesantes que la misión de la ONU para la supervisión de los derechos humanos en Ucrania considera probables violaciones del derecho internacional humanitario.

Sin embargo, el sábado, fueron las autoridades de Moscú las que acusaron a las tropas de Kiev de haber dejado "a 600.000 personas" a oscuras y sin calefacción tras un ataque con misiles en la región rusa de Belgorod, en la frontera con Ucrania.

Solo dos días antes, Kiev denunciaba que, tras un bombardeo de soldados rusos, "más de un millón de personas" habían quedado sin electricidad en el sureste de Ucrania, especialmente en la región de Dnipropetrovsk.

"Hicieron que el frío llegara para empeorar la situación de nuestra gente", denunció el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, señalando directamente al Kremlin y acusando a las tropas rusas de disparar "contra objetivos que no tienen ningún significado militar", como "infraestructuras energéticas" y "edificios residenciales".

Los ataques ocurren en medio de difíciles negociaciones de paz y un conflicto que desafortunadamente no cesa. Kiev continúa denunciando víctimas civiles, principalmente en el este del país: cuatro muertos y diez heridos en la región de Donetsk, un muerto y dos heridos en Zaporiyia, y otros dos heridos en la región de Jersón y ocho en Járkov.

Por otro lado, las autoridades rusas acusan a las fuerzas armadas ucranianas de haber atacado con drones la ciudad de Voronezh, matando a una mujer y hiriendo a otros tres civiles.

En el frente, el ejército ruso aseguró haber tomado el control de otro pueblo en el sureste ucraniano: Bilohiria, en la región de Zaporiyia. Mientras tanto, Kiev afirma que sigue atacando las infraestructuras petroleras rusas y asegura haber golpeado tres plataformas de perforación de la rusa Lukoil incluso en el mar Caspio. (ANSA).