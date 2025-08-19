Ucrania: Fuego y ataques en noche de cumbre con Trump

Se trata del bombardeo más intenso desde el pasado 31 de julio.

Las fuerzas rusas atacaron 16 puntos en todo el país con 10 misiles y 270 drones de diversos tipos, incluyendo los Shahed, lo que desató otra noche de terror.

El ejército ruso lanzó cinco misiles balísticos Iskander-M desde las regiones de Rostov y Vorónezh, y Crimea.

Además, se lanzaron cinco misiles X-101 desde aeronaves sobre el mar Caspio.

Los civiles volvieron a pagar el precio más alto, con ocho muertos y 54 heridos.

El número de muertos en la cumbre entre Trump y Vladimir Putin en Alaska el 15 de agosto, según informaron los medios de comunicación de Kiev, ascendió a 21 muertos y casi 100 heridos.

Durante la noche, Moscú atacó la ciudad de Zaporiyia, causando tres muertos y 33 heridos, y 441 bombardeos de diversos tipos contra 13 asentamientos de la región, informó el gobernador Ivan Fedorov.

El balance en la región de Donetsk es aún más dramático, con cinco muertos y un puñado de heridos, anunció el gobernador ucraniano Vadym Filashkin.

Ahí se concentra la mayor cantidad de asaltos de infantería y blindados, especialmente en la zona de Pokrovsk, donde los rusos han intentado unos 70 ataques, que fueron "repelidos", según Kiev.

Esta fortaleza es el eje de la defensa ucraniana; lleva meses bajo amenaza, pero no cede.

Los analistas creen que las fuerzas de Moscú intentan flanquear las líneas enemigas, como también ocurre al sur y al este de Dobropillya, la ciudad más poblada de la región, que aún está en manos ucranianas.

La infiltración de pequeños grupos continúa, quizás preparándose para un ataque mayor.

Sin embargo, también se pronostican condiciones meteorológicas severas en Ucrania para los próximos días, lo que podría complicar significativamente los planes del Kremlin.

Mientras, el descontento crece en el país por el desarrollo del conflicto y, quizás, por los sombríos avances en las negociaciones entre Donald Trump y Vladimir Putin.

El impacto en el reclutamiento es notable, y los casos de tensión entre la población y los oficiales de reclutamiento enviados al frente están en aumento.

Además, están aquellos que recurren al fraude: las autoridades desmantelaron una auténtica banda criminal, compuesta por un abogado y dos médicos, que habían establecido un sistema de certificados falsos, diagnosticando a sus "clientes" con enfermedades graves y ficticias, pero cruciales para evitar ser enviados al frente. (ANSA).