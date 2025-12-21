Ucrania: Fuentes del Elíseo, "ahora conviene volver a hablar con Putin"

"Es positivo -afirman- que el Kremlin haya dado su aprobación pública a este enfoque. Nuestro objetivo seguirá siendo contribuir a una paz sólida y duradera para Ucrania y Europa, con total transparencia con el presidente Zelenski y nuestros socios europeos".

El presidente Macron, continúan las fuentes, "siempre ha apoyado un diálogo comprometido con Rusia".

La única vez que Zelenski y Putin se reunieron fue en París en diciembre de 2019.

"En aquel momento, habíamos adoptado una hoja de ruta específica para la implementación de los acuerdos de Minsk. Sin embargo, la invasión de Ucrania y la obstinación del presidente Putin pusieron fin a cualquier posibilidad de diálogo. Ahora que la perspectiva de un alto el fuego y negociaciones de paz se hace más clara, conviene volver a hablar con Putin", declaró el presidente en Bruselas hace unos días. (ANSA).