Ucrania: Funcionarios y leales a Putin mueren en una larga lista de ataques

Esta es la larga lista de ataques de alto perfil por los que Moscú culpa a los servicios de inteligencia ucranianos: 25 de abril de 2025: El teniente general Yaroslav Moskalik, de 59 años, muere a causa de un coche bomba cerca de Moscú.

Moskalik era subjefe de la Dirección Principal de Operaciones del Estado Mayor.

17 de diciembre de 2024: El teniente general Igor Kirillov, jefe de las fuerzas de defensa nuclear, biológica y química de Rusia, muere junto con su asistente frente a un edificio de apartamentos en Moscú al explotar una bomba oculta en una patineta eléctrica.

13 de noviembre de 2024: Una bomba colocada bajo un coche mata a un soldado ruso en Sebastopol, en Crimea, anexionada por Rusia. Una fuente de seguridad ucraniana lo identifica como Valery Trankovsky, capitán naval ruso a quien Kiev ha acusado de crímenes de guerra por ordenar ataques con misiles contra objetivos civiles.

4 de octubre de 2024: Andrei Korotkiy, empleado de la central nuclear de Zaporiyia, controlada por Rusia, en el sur de Ucrania, muere en un atentado con coche bomba. La inteligencia militar ucraniana lo califica de colaboracionista y criminal de guerra.

6 de diciembre de 2023: Illia Kyva, exparlamentario ucraniano considerado traidor por Kiev, es asesinado a tiros cerca de Moscú.

11 de julio de 2023: El oficial militar ruso Stanislav Rzhitsky, quien comandaba un submarino en el Mar Negro y figuraba en la lista negra de presuntos criminales de guerra de Ucrania, es asesinado a tiros mientras corría por la mañana en la ciudad sureña de Krasnodar.

2 de abril de 2023: Vladen Tatarsky, un bloguero militar ruso partidario de la guerra, muere a causa de una bomba oculta en una figurita que le regaló una mujer en un café de San Petersburgo.

20 de agosto de 2022: Darya Dugina, hija de un nacionalista partidario de la guerra cercano a Putin, muere a causa de un coche bomba en la región de Moscú. (ANSA).