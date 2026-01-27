Ucrania: garantías de EE. UU. para Kiev si cede el Donbás, según prensa

Aunque la Casa Blanca lo niega, la reconstrucción se inscribe sin embargo en la llamada fórmula Anchorage, en la que insiste Moscú y que fue acordada por Donald Trump y Vladimir Putin en la cumbre de agosto en Alaska.

Mientras se intenta desenredar el complicado nudo territorial, las fuerzas rusas intensificaron sus bombardeos, resultando en al menos ocho muertos y daños significativos a las redes energéticas en el sureste de Ucrania.

La ciudad de Odesa fue también blanco de ataques con drones.

En los últimos días, el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, destacó el acuerdo alcanzado con Washington sobre futuras garantías para Kiev, afirmando que los documentos están "100% listos, solo falta el lugar y la fecha de la firma".

El líder ucraniano, además, busca cerrar el acuerdo rápidamente para ganar influencia en las futuras negociaciones con Moscú.

Sin embargo, una aprobación definitiva por parte de Estados Unidos parece menos segura.

Según el periódico británico, la administración Trump ha indicado que sus compromisos de seguridad dependen de un acuerdo entre Kiev y Moscú.

En este contexto, Washington ha insinuado que podría ofrecer a Ucrania más armas para reforzar su ejército en tiempos de paz, siempre que acepte retirar sus fuerzas de las áreas del Donbás que todavía controla, justo lo que demanda el Kremlin.

La portavoz de la Casa Blanca, Anna Kelly, calificó el artículo del Financial Times como "totalmente falso", asegurando que el "único papel de Estados Unidos es unir a ambas partes para llegar a un acuerdo".

Mientras tanto, las negociaciones directas están previstas para continuar el próximo domingo en los Emiratos. Fuentes estadounidenses citadas por Kyiv Independent se muestran optimistas, sugiriendo que el equipo ruso podría estar adoptando una postura más pragmática en privado, a pesar de las declaraciones públicas del Kremlin.

El presidente Trump, en declaraciones a la prensa, afirmó que "están sucediendo cosas muy positivas".

Zelensky mantiene una postura abierta, dispuesto a reunirse con Putin para abordar temas delicados como los territorios y la gestión de la central eléctrica de Zaporiyia, según el ministro de Asuntos Exteriores, Andriy Sybiga. Sin embargo, Sybiga advirtió que "Rusia sigue siendo un obstáculo para el proceso de paz".

Zelensky también ha conversado con el canciller austriaco, Christian Stocker, buscando fortalecer lazos con aliados europeos y revitalizar la perspectiva de adhesión a la UE para 2027.

En el frente de conflicto, las autoridades de Odesa informaron de un ataque con aproximadamente cincuenta drones rusos. Tres personas perdieron la vida y 35 resultaron heridas en la capital.

Los periodistas en el lugar presenciaron el derrumbe de un edificio residencial, mientras los rescatistas buscaban víctimas entre los escombros. Otras cinco muertes se registraron en las provincias de Donetsk, Zaporiyia y Jersón.

Funcionarios de defensa aérea ucranianos informaron que 165 drones rusos fueron lanzados contra el país la noche del lunes, de los cuales 135 fueron derribados. Para abordar la escasez de energía provocada por estos ataques, el gobierno ha acordado aumentar el suministro de gas natural con Polonia.

En el frente, el ejército ruso continúa avanzando: el Ministerio de Defensa anunció la captura de las aldeas de Kupyansk-Vuzlovy, en Járkov, y de Novoyakovlivka, en Zaporiyia.

El jefe del Estado Mayor, Valery Gerasimov, visitó a las tropas en el frente. (ANSA).